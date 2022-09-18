Nilperi Şahinkaya, kendisine küfür ettiği söylenen Burak Deniz'le ilgili hukuki süreci başlattı

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki akşam kendisine küfür ettiği ve kavga çıkardığı iddia edilen Burak Deniz ile ilgili, "Hukuki süreç başlayacağı için avukatlarımızdan öğrenebilirsiniz.

Şahmaran dizisinin çekimleri için Adana'da bulunan Burak Deniz'in önceki gece gittiği bir otelde taşkınlık çıkartarak Nilperi Şahinkaya ve sevgilisiyle tartıştığı iddia edildi. Oyuncunun sevgilisiyle oturduğu masaya giden Deniz'in oyuncuya küfür ettiği ve devamında kavga çıkardığı ileri sürüldü.

"KONUŞMAYACAĞIM"

Bugün 29.Uluslararası Altın Koza Film Festivali ödül töreni nedeniyle Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'ne gelen Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Adana'yı çok sevdiğini belirten Şahinkaya, Burak Deniz ile yaşadığı olayla ilgili, "Bu geceye katıldığım için çok mutluyum. Burada ben de ödül vereceğim. Adana'yı çok seviyorum. Hukuki süreç başlayacağı için avukatlarımızdan öğrenebilirsiniz. Bununla ilgili hiçbir konuşma yapmayacağım" diye konuştu.