Nil Karataş: O Ses Türkiye'ye katılmak için eşimden boşandım

Şarkıcı Nil Karataş, Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programına konuk oldu. Ailesinden müzik hayatına, maruz kaldığı tekliflerden özel hayatına kadar birçok konuda açık yüreklilikle konuşan Karataş, güçlü ve özgür bir kadın olarak ayakta kalmanın bedelini anlattı.

"AİLEMİN KISKACINDAN KAÇTIM"

Nil Karataş, çocukluğunun ailesinin katı tutumları altında geçtiğini ve bu sebeple birçok hayalinden vazgeçtiğini anlattı:

"Ankara Bilkent Üniversitesi'ne yaşım küçük ve yurtta kalmayayım diye göndermediler." Ailesinin müzik konusundaki çekincelerini de ifade eden Karataş, "Babamı hiç sahnede görmedim, müziğe teşvik edilmedim" dedi. Mezuniyetinin ardından İstanbul'a tek başına taşındığını belirterek, "Karışamayacakları için kaçtım" ifadelerini kullandı.

"BEDENİMLE DEĞİL SESİMLE VAR OLDUM"

Müzik sektöründe karşılaştığı zorlukları dile getiren Karataş, ahlaksız tekliflerle karşılaştığını şu sözlerle açıkladı:

"Hiç kimse karşılıksız bir şey yapmak istemiyor, teklifleri reddettim. Bedel ödeseydim çok daha yükseklerde olurdum." Yine de hiçbir zaman taviz vermediğini vurgulayan sanatçı, "Benim bütün saflığımı aldılar. Artık saf bir kadın değilim" dedi.

"O SES TÜRKİYE İÇİN EŞİMDEN BOŞANDIM"

Nil Karataş, müzik kariyerine duyduğu tutkuyu evliliğinin önüne koyduğunu itiraf etti:

" O Ses Türkiye'ye katılmak için eşimden boşandım." Yarışmadaki performansı sonrası Hülya Avşar'a kırgın olduğunu söyleyen Karataş, "Devlerin Aşkı şarkısını okudum ama beni eledi. Kırgındım ama artık değilim" dedi.

Evliliğe dair düşüncelerini de paylaşan sanatçı, "Evlilik bir dönem iyi geliyor ama sonra sıkılıyorum, artık kariyer odaklıyım" dedi.