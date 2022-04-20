Nihal ve Bahar Candan'ın annelerinin sözleri de kendileri kadar bomba: Sevişmeden aşık olamam - Haberler

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Nihal ve Bahar Candan'ın annelerinin sözleri de kendileri kadar bomba: Sevişmeden aşık olamam

Haberler.com - Magazin
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Hareketleri ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen Bahar ve Nihal Candan kardeşler, bu kez annelerinin paylaşımı nedeniyle gündeme geldi. Umut Candan, "Sevişmeden aşık olamam, kesin bilgi" diyerek şaşkınlık yarattı.

Magazin camiasının ünlü kardeşleri arasında yer alan Nihal ve Bahar Candan kardeşler, son günlerde yaptıkları nedeniyle magazin gündeminden düşmüyordu. Ancak ikili bu sefer kendileri nedeniyle değil, annelerinin paylaşımı nedeniyle gündeme geldi.

RENKLİ BİR HESABI VAR

Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dikkat çeken Bahar Candan'ın kendisi ve ablası kadar annesinin de renkli bir Instagram hesabı var.

Nihal ve Bahar Candan'ın annelerinin sözleri de kendileri kadar bomba: Sevişmeden aşık olamam

SEVGİLİSİNDEN AYRILDI

Umut Candan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar kızı Bahar Candan'ı gölgede bırakacak gibi görünüyor. Instagram'da 11 bini aşkın takipçisi bulunan Umut Candan'ın mimar sevgilisinden ayrılmasının ardından Korelileri paylaşması dikkat çekiyor. Candan sonra olarak "Sevişmeden aşık olamam, kesin bilgi" diyerek şaşkınlık yarattı.

İşte Candan'ın o paylaşımları:

Nihal ve Bahar Candan'ın annelerinin sözleri de kendileri kadar bomba: Sevişmeden aşık olamam

Nihal ve Bahar Candan'ın annelerinin sözleri de kendileri kadar bomba: Sevişmeden aşık olamam

Haberler.com - Magazin

Nihal Candan, Bahar Candan, Magazin, Haberler

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