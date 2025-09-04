Nihal Candan'ın babası Hakan Candan canlı yayında gözyaşları içinde konuştu

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan, Kasım 2023'te 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Cezaevindeyken Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık sorunlarının ağırlaşması üzerine geçici olarak tahliye edilmişti. Uzun süre tedavi gören Candan, hastalığın ilerlemesi ve vücut direncinin düşmesi nedeniyle zor günler yaşadı. 20 Haziran'da fenalaşarak hastaneye kaldırılan genç fenomen, ertesi gün kalbinin ikinci kez durması sonucu hayatını kaybetti. Nihal Candan'ın vefatı, ailesi ve sevenleri için derin bir üzüntüye neden oldu.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Kanal D'ninekranlarında izleyiciyle buluşan"Neler Oluyor Hayatta", bugün ekran başındakilere duygu dolu anlar yaşattı. Hakan Ural ve Ferda Yıldırım'ın sunduğu programın konuğu, anoreksiya nevroza nedeniyle 21 Haziran'da yaşamını yitiren sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın babası Prof. Dr. Hakan Candan oldu. Canlı yayında gözyaşlarını tutamayan baba, kızlarının şöhret yolculuğuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"YARIŞMAYA KATILDIKLARINI SONRADAN ÖĞRENDİM"

Prof. Dr. Hakan Candan, kızlarının televizyon dünyasına adım atış sürecini anlatırken, kendisinin bu karardan haberdar edilmediğini vurguladı, "Çocuklarım çok efendi çocuklardı. Ancak şöhretin etkisiyle değiştiler. O yarışmaya katıldıklarını önceden bilseydim kesinlikle izin vermezdim. Ama sözleşmeler çoktan imzalanmıştı. Anneleri ise daha yumuşak davrandı, çocuklara daha çok 'evet' dedi."

"NORMAL BİR AİLEYDİK, ONLARI TANIYAMADIM"

Şöhretin ardından yaşanan değişimi "dehşet verici" sözleriyle anlatan Candan, ekranlarda izlediklerinden büyük rahatsızlık duyduğunu belirtti, "O yayınlarda reyting uğruna korkunç mizansenler yapılıyordu. Resmen bir şiddet vardı. Yarışma hayatımıza girene kadar normal bir aileydik. Çocuklarımı tanıyamaz hale geldim."

"ÇOCUKLARIMI KORUMAK İÇİN İSTANBUL'A TAŞINDIM"

Konya'da yaşayan akademisyen baba, kızlarını korumak için İstanbul'a geldiğini ifade etti, "Derslerimin olmadığı günlerde sürekli İstanbul'a gidip onları bu sistemden kurtarmak istedim. Annelerinden ayrılma sebebim de bu konudaki fikir ayrılıklarımızdı. Ben daha katıydım, anneleri ise daha esnekti. Bu farklılık bizi kopardı."

"GERÇEK KİMLİKLERİNİ KAYBETTİLER"

Baba Candan, kızlarının kişiliklerinde yaşanan değişime de değindi, "Nihal çok nazik, kibar ve duyarlıydı. Bahar ise daha sert bir yapıya sahipti. Ama programla birlikte özellikle Bahar'ın kimliği tamamen değişti. Konuşma tarzı, mimikleri, ses tonu bile farklıydı. O büyülü ekran atmosferi onları başka birine dönüştürdü."

ANNE VE BABALARA UYARI: HAYIR DEMEYİ BİLMELİ

Prof. Dr. Hakan Candan, sözlerinin sonunda anne babalara seslenerek önemli bir mesaj verdi, "Çocukların üzülmemesi için çoğu zaman geri adım atıyoruz. Bence bu büyük hata. Anne babalar, gerektiğinde 'hayır' demesini bilmeli. Ben kızım Bahar'ın da aynı sonu yaşamasından çok korkuyorum. Çevresindeki kışkırtıcı insanları istemiyorum."