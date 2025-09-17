Nihal Candan'ın annesinden mezar başında yürek yakan sözler

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından hayatını kaybetti. Annesi, genç kızının mezarı başında yaptığı duygusal paylaşımda sosyal medya kullanıcılarına sert tepki gösterdi.

Kasım 2023'te kardeşi Bahar Candan ile birlikte 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla tutuklanan Nihal Candan, cezaevinde kaldığı süre boyunca ciddi sağlık problemleriyle mücadele etti. Cezaevinde Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Candan, sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle geçici olarak tahliye edilmişti.

HAYATINI KAYBETTİ

Uzun süredir tedavi gören genç fenomen, 20 Haziran'da fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastalığın ilerlemesiyle direnci giderek düşen Candan, ertesi gün kalbinin ikinci kez durması sonucu yaşamını yitirdi. Nihal Candan'ın vefatı, ailesini ve takipçilerini derin bir yasa boğdu.

MEZARLIKTA DUYGUSAL ANLAR

Acılı anne, kızının ölümünden sosyal medya linç kültürünü ve psikolojik şiddeti sorumlu tutarak şu ifadeleri kullandı: Nihal'im bu hayatı sevmekten başka ne yaptı da çocuğumu delirttiniz onu yok ettiniz. Sadece ve sadece neşeli ve hayat doluydu, kendi halinde kimseye zararı yoktu. Rahatsız olduysanız sevmediyseniz Instagram'da takip etmeseydiniz izlemeseydiniz her şey sonuçta sizin elinizde değilmiydi? Ünlü etmeseydiniz. Çocuğumla alıp veremediğiniz neydi? Sadece fesatlıktı. Çünkü onun gibi olmak istiyordunuz olamıyordunuz… Kaçınız hem güzel hem zeki hem tahsilli hem kariyerli hem merhametli hem vicdanlı hem de ailesi tarafından sevilen biri. Zaten kendinizle derdiniz olmasaydı inanın bizimle de olmazdı. Kıskançlıktan kudurdukça tuşlara bastınız kudurdukça tuşlara bastınız ve o lanet tuşları kuzuma silah olarak kullandınız, sonundada acımadan öldürdünüz: psikolojik şiddet en tehlikeli şiddet türüdür çünkü sinsidir. Açtığı yaraları gözle göremezsiniz.ve ruh farkında olmadan sürekli kan kaybeder ve sonunda dayanamaz ölür tıpkı masum kuzum güzel bebeğim nihalim gibi…hepinizi allaha havale ediyorum amin.