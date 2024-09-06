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NG Afyon MotoFest İkinci Gününde Heyecan Dolu Anlar Yaşattı

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NG Afyon MotoFest, ikinci gününde adrenalin dolu etkinlikler ve ünlü sanatçı Şevval Sam'ın konseriyle ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı. Festivalde ayrıca stantlar ve akrobasi gösterileri de büyük ilgi gördü.

NG Afyon MotoFest, ikinci gününde de heyecan dolu anlar yaşattı. Festival katılımcıları adrenalin dolu etkinliklere ve birbirinden farklı stantlara yoğun ilgi gösterdi. Festivalin ikinci akşamında sahne alan ünlü sanatçı Şevval Sam, Karadeniz rüzgarları estirerek binlerce hayranına sevilen şarkılarını seslendirdi. Ayrıca Sam, sahneye kendi motosikletini getirerek motor tutkunlarına da sürpriz yaptı.

Türkiye'nin en büyük spor ve gençlik festivallerinden biri olan NG Afyon MotoFest, ikinci gününde de coşkulu etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. İkinci günün sahne açılışında DJ Aslı Polat sahne alarak alandaki coşkuyu daha da artırdı. Polat'ın davul ve bateri performansı, festival katılımcılarına unutulmaz anlar yaşattı. Seyircilerin alkışları ve danslarıyla renklenen etkinlikte, eğlence ve ritim zirveye taşındı.

Şevval Sam, Sahneye Motosikletiyle Damga Vurdu

Festivalin ikinci gecesinde sahne alan sevilen sanatçı Şevval Sam, Karadeniz'in esintilerini şarkılarıyla buluşturdu ve izleyicilere büyüleyici bir müzik şöleni sundu. "Hey Gidi Karadeniz", "Ander Sevdaluk" ve "Ben Seni Sevdiğimi" adlı eserlere yaptığı yorumlarıyla akıllarda yer edinen sanatçı, sahneye çıktığı ilk andan itibaren enerjisi ile Afyonlulardan yoğun alkış aldı. Yoğun katılım gösteren binlerce kişi, Sam'ın enerjik ve etkileyici performansıyla müzik dolu bir akşamın keyfini çıkardı. Sam, şehre duyduğu sevgiyi vurgulayarak, "Afyonkarahisar'da olmak ve Motofest gibi bir etkinlikte sahne almak benim için büyük bir keyif. Burada, bu güzel atmosferde hayranlarımla buluşmak beni çok mutlu ediyor" dedi. Sam, festivalin coşkusuna ortak olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Stantlarda yoğun ilgi, akrobasi gösterileri nefes kesti

Festival alanında kurulan yaklaşık 100 stant, ziyaretçilerin akınına uğradı. Motosiklet ekipmanları, aksesuarlar, el yapımı ürünlerin yanı sıra Afyonkarahisar mutfağının gastronomik lezzetleri ile dolu dolu olan stantlar, katılımcılar için vazgeçilmez bir durak haline geldi. Festivale ilgiyi artıran bir diğer unsur ise adrenalin dolu akrobasi gösterileri oldu. Profesyonel sporcuların gerçekleştirdiği motosiklet şovları, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Festival 8 Eylül kadar devam edecek

Festival boyunca misafirlere geniş kamp olanakları sunan NG Afyon Motofest, çeşitli stantları, çadır ve kamp alanlarıyla renkli görüntülere sahne oldu. Doğayla iç içe bir festival deneyimi sunan NG Afyon MotoFest, ziyaretçilerine hem eğlenceli hem de dinlendirici anlar yaşatıyor.

8 Eylül tarihine kadar devam edecek olan festival, zengin etkinlik programı, eğlenceli aktiviteler ve unutulmaz konserlerle ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Festivalin üçüncü günü ise ünlü sanatçılar Nova Norda ve Madrigal grubu sahne alacak.

Festival boyunca önemli markaların çeşitli aktiviteleri, spor etkinliklerinin de yer alacağı festivalin konser programı ise şöyle:

6 Eylül Cuma: Nova Norda - Madrigal

7 Eylül Cumartesi: Gökhan Güney (Ustalara Vefa)- Sefo

8 Eylül Pazar: Sıla - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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