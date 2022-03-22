Nevra Serezli'yi böyle görünce Gülşen'i unutacaksınız! İşte arkası olmayan o elbise

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu duayen sanatçı Nevra Serezli oldu. Tiyatrodan özel hayatına kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulunan Serezli, son günlerde polemik konusu olan sahne kıyafetleri ile ilgili bomba sözler söyledi.

"SAHNEYE MAYO İLE ÇIKTIM"

Programda uzunca eşi Metin Serezli'den bahseden Nevra Serezli, kıskanma konusuna da değindi. Metin Serezli'nin kendisine hep güven verdiğini söyleyen usta oyuncu, eşinin de hiç kıskanç olmadığını söyledi. Kıyafet noktasında da Metin Serezli'nin asla kendisine müdahale etmediğini dile getiren başarılı oyuncu, "O beni hiç kıskanmadığını söylerdi. Bunu hissettirmezdi de. Bazı piyeslerde çok açık elbiseler giyerdim. Mesela mayo ile çıktım 'Hisseli Harikalar'da. Hani biraz isterdim orada Metin'in bana 'Nev biraz fazla oluyor, mayoyla da çıkılmaz' demesini ancak alkış alıyorum, file çorap mayoyla iniyordum sahneden. Hiç adamın umurunda değil. 'Çok güzel duruyorsun' derdi." eşinin kıskanç olmadığını söyledi.

"EŞİM ARKASI AÇIK ELBİSEYLE SAHNEYE ÇIKMAMI DESTEKLEDİ"

Yıllar önce sahneye cesur dekolteli elbiselerle çıktığını ve Metin Serezli'den destek gördüğünü söyleyen Nevra Serezli ünlü siyah kıyafetiyle ilgili anısını anlattı. Serezli, "Meşhur 'Çılgın Sonbahar' oyununda benim siyah bir elbisem vardı. Güler Yiğit çizmiş, Yıldırım Mayruk dikmiş. Eşim Metin Serezli, Haldun Dormen karşında o elbiseyi prova ettim. Neredeyse elbisenin sırtı ve bacağı yok. Hani şimdi Gülşen'in kıyafetleri gibi neredeyse. O yüzden o polemiklere çok gülüyorum. Ben 80'lerde mayoyla sahneye çıktım, 90'larda bu elbiseyi giydim, arakası hiç yok. 'Ben bu elbiseyi giyemem' dedim. 'Çok açık' dedim. Kocam bana 'Nev 10 numara olmuş' dedi. 'Ben biraz açık değil mi?' diye sordum o da 'Yok gayet iyi' diye tepki verdi" dedi. İşte Nevra Serezli'nin o meşhur siyah elbisesi;