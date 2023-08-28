Netflix'ten popüler dizilerden biri daha ayrılıyor

Milyonlarca abonesi ile dünyanın en büyük dijital akış servisi olan Netflix'in kütüphanesine her ay yep yeni yapımlar geliyorken öte taraftan platforma veda eden içerikler de hiç eksik olmuyor. Son olarak popüler diziler arasında yer alan Shooter da Netflix'ten ayrılıyor.

Milyonlarca abonesi ile dünyanın en büyük dijital akış servisi olan Netflix'in kütüphanesine her ay yep yeni yapımlar geliyorken öte taraftan platforma veda eden içerikler de hiç eksik olmuyor. Son olarak popüler diziler arasında yer alan Shooter da Netflix'ten ayrılıyor.

Popüler kesin nişancı dizisi Netflix'e veda ediyor!

Netflix, son zamanlarda platformdan kaldırılan içerikler nedeniyle abonelerden oldukça fazla olumsuz eleştiri alıyor. Geçtiğimiz aylarda popüler gençlik dizisi Teen Wolf'u kütüphanesinden çıkaran platform, şimdi ise Shooter'ı kaldırıyor.

John Hlavin'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Shooter dizisi geçtiğimiz aylarda Netflix'in ABD kütüphanesinden ayrıldı. Söz konusu yapım, 21 Eylül tarihinde ise Türkiye de dahil olmak üzere diğer tüm ülkelerin içerik listelerinden ayrılacak. Yani Netflix'ten bir daha izlenemeyecek.

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Shooter'ın Netflix'ten kaldırılma nedeni için resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak tahminler, şirketin diziyi platformda yayımlamak için yapımcı firma ile yaptığı anlaşmanın süresinin sona erdiği yönünde.

Toplamda 3 sezon / 31 bölümden oluşan Shooter dizisi, aynı ada sahip 1997 yapımı bir filmden uyarlanarak karşımıza çıktı. Aksiyonu ile seyirciyi ekrana kilitlemeyi başaran yapım, eskiden keskin nişancı olan Bob Lee Swagger'ın etrafında dönüyor.

Başarılı bir asker olduğu için birçok madalyaya sahip olan Swagger, büyük bir suikast girişiminin ardından kendini bir komplonun içinde bulur. Bu komplodan kurtulabilmek için savaşmak zorunda kalır. Şimdiye kadar çeşitli alanlarda ödül için aday olan Shooter dizisinin oyuncu kadrosunda Ryan Phillippe, Omar Epps ve Cynthia Addai-Robinson gibi sinema dünyasının önemli isimleri de bulunuyor.

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