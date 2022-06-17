Netflix'le anlaşması olan Cem Yılmaz'dan dikkat çeken Disney Plus paylaşımı: Sorun olursa buradayım

Başarılı komedyen Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri, mayıs ayında Netflix'te yayınlanmaya başladı. Gündeme ilişkin yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren Yılmaz, Türkiye'de yayın hayatına başlayan Disney Plus'la ilgili de sessiz kalamadı.

"SORUN OLURSA BEN BURALARDAYIM"

Netflix ile anlaşması olan Cem Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye de yayına başlayan Disney+'a ve yerli içerik üreten yapımcı, senarist yönetmen, oyuncu, tüm teknik departmanlarda çalışacaklara başarılar dilerim. Hoş geldin Disney Plus… Ben sorun olursa ben buralardayım" diyerek Netflix'in Twitter hesabını etiketledi.