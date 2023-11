Netflix'in yeni soygun filmi Lift için ilk fragman yayınlandı

Farklı kategorilerden film ve dizileriyle abonelerini cezbetmeye çalışan Netflix, yeni soygun filmi Lift için ilk fragmanı yayınladı. Tamamen havada gerçekleşecek bir soygunu ele alan bu macera-komedi yapımı, birbirinden bağımsız karakterleri tek ekipte bir araya getiriyor.

Netflix'in komedi filmi Lift 12 Ocak'ta çıkacak

Netflix, komedi-macera türünü yeni soygun filmi Lift ile büyük ilgi uyandırdı. Kevin Hart'ın başrolde yer aldığı yapım, bir yolcu uçağından 500 milyon dolarlık altın çalmak isteyen ekibi ele alıyor. Havada soygun planlayan grubun başına gelen komik olaylar işleniyor.

Yönetmenliğini The Italian Job ve Straight Outta Compton filmlerinden tanıdığımız Gary Gray'ın üstlendiği Lift, klasik bir soygunun tüm eğlencesini vadediyor. Ancak tüm bu olaylar heyecan verici şekilde 40 bin fitte yaşanıyor.

Filmde başrol karakter olan Hart, aralarında Vincent D'Onofrio ve Gugu Mbatha-Raw'un da bulunduğu bir ekip kuruyor. 40 bin fit yükseklikteki bir uçakta altın hırsızlığı yapmayı hedefleyen Cyrus karakterini canlandırıyor.

Suçluları durdurma çabalarını ise Black Mirror'dan tanınan Interpol ajanı rolünde Mbatha-Raw üstleniyor. Jean Reno ise soygun planını harekete geçiren ve fidye teslimatını planlayan rolüyle kadroya dahil oldu.

Netflix, Lift filmini 12 Ocak 2024'te platformundan yayınlayacak. Lift, Hart'ın daha önce Central Intelligence ve Jumanji: Welcome to the Jungle gibi projelerindeki başarısını devam ettirmeyi amaçlıyor.

