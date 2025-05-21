Nesrin Cavadzade'den Azerbaycanlı takipçilerini kızdıran paylaşım

Nesrin Cavadzade'den Azerbaycanlı takipçilerini kızdıran paylaşım
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Son olarak 'Sandık Kokusu' dizisinde rol alan Nesrin Cavadzede, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Sırt dekolteli fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncunun "Azeri görl" notunu düşmesi dikkat çekti. Ancak oyuncunun düştüğü bu not, Azerbaycanlı takipçilerinin tepkisini çekti.

Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzede, son olarak rol aldığı "Sandık Kokusu" dizisiyle izleyicinin karşısına çıkmıştı. Güzel oyuncu bu kez ekranla değil, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

"AZERİ GÖRL" NOTUNU DÜŞTÜ

Sırt dekolteli pozlarını takipçileriyle paylaşan Cavadzede'nin gönderisine düştüğü "Azeri görl" notu, özellikle Azerbaycanlı takipçiler tarafından tepkiyle karşılandı.

Nesrin Cavadzade'den Azerbaycanlı takipçilerini kızdıran paylaşım

"AZERİ DEĞİLİZ, AZERBAYCAN TÜRKÜYÜZ"

Kendisini "Azeri görl" olarak tanımlayan Cavadzede'ye, Azerbaycan kökenli takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Takipçiler, "Azeri" ifadesinin yanlış ve küçültücü bir tanımlama olduğunu belirterek, "Biz Azerbaycan Türküyüz, Azeri değiliz" şeklinde düzeltme yaptılar. Yorumlar arasında, "Kendini tanıtma şekline dikkat et", "Azeri tabiri Rusların bize taktığı bir isimdir" gibi eleştiriler de yer aldı.

İLBER ORTAYLI DA UYARMIŞTI

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Haydar Aliyev Merkezi'nde "Kafkasya Tarihi" konulu konferansta konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. Azerbaycanlılar için "Azeri" kelimesinin kullanılmasının doğru olmadığını vurgulayan Ortaylı, "Azeri kelimesi Türkiye'de cehaletten söyleniyor. Bu sonradan ortaya atılan kelimedir. Buranın halkı Türk'tür" ifadelerine yer vermişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

İki devlet Tek Millet - Azeriler ve Yahudiler ..

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Azeriler rus olduklarını kabullenmişler , Türk ile hiçbir ilgileri yoktur..

Yorum Beğen37
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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Biz olmasak Karabağ’ın başşıını alırlardı adi müptezeller..

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Haber Yorumlarıyunussbayern:

buna herkes çakmak için sıraya girer

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Haber YorumlarıAdam Bey:

boktan haber. azeri girl demesi yanlış değil çünkü o azerbaycanlı. ve azeriler Türk. azeri kazak türkmen özbek bunlar hep Türk!

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