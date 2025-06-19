Neslihan Atagül'den yatakta kutlama pozu

Neslihan Atagül'den yatakta kutlama pozu
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Annelik heyecanını kısa süre önce yaşayan Neslihan Atagül, yatakta verdiği pozla dikkat çekti. "Önümüzde kutlanacak şeyler var" notunu düşen oyuncunun paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve yeni bir başlangıcın habercisi olarak yorumlandı.

Oyuncu Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu, 2013 yılında birlikte rol aldıkları Fatih Harbiye dizisinde tanışarak arkadaşlıklarını aşka dönüştürmüş ve 2016 yılında evlenmişlerdi. Evliliklerini gözlerden uzak bir şekilde sürdüren çift, magazin dünyasının en merak edilen isimleri arasında yer almaya devam ediyor.

Fatih Harbiye, Kara Sevda, Sefirin Kızı, Senden Bana Kalan ve Gecenin Ucunda gibi yapımlarla tanınan başarılı oyuncu Atagül, geçtiğimiz Mart ayında ilk kez annelik sevinci yaşamıştı. Oğlunun yüzünü gizleyerek yaptığı paylaşımda, "Aziz oğlum hoş geldin" notunu düşerek takipçilerine duygusal anlar yaşatmıştı.

Neslihan Atagül'den yatakta kutlama pozu

Şimdilerde zamanının büyük bölümünü ailesine ayıran Atagül, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla hayranlarıyla bağını koparmıyor. Son olarak Instagram hesabında yaptığı yeni paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

Neslihan Atagül'den yatakta kutlama pozu

SOSYAL MEDYADA MERAK UYANDIRAN PAYLAŞIM

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle her zaman dikkatleri üzerine çeken Neslihan Atagül Doğulu, son Instagram paylaşımıyla yeniden gündeme oturdu. Siyah, kombiniyle verdiği cesur pozun altına "Önümüzde kutlanacak şeyler var" notunu düşen Atagül, takipçileri arasında büyük merak uyandırdı. Ünlü oyuncunun bu anlamlı mesajı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları, bu paylaşımın ardında yatan kutlamaya değer gelişmenin ne olduğunu merak etti. Bazı takipçileri, Atagül'ün yeni annelik heyecanını yaşadığını ve bu yeni dönemi kutladığını düşünürken, bazıları da bu paylaşımın yaklaşan bir proje ya da sürpriz bir haberin işareti olduğunu öne sürdü.

Neslihan Atagül'den yatakta kutlama pozu

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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