Nereden nereye! Bir dönemin popüler isminin düştüğü hale bakar mısınız

Nereden nereye! Bir dönemin popüler isminin düştüğü hale bakar mısınız
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Nereden nereye! Bir dönemin popüler isminin düştüğü hale bakar mısınız
Haber Videosu

Tuğba Ekinci, yaptığı ilginç tanıtımla yeniden gündeme geldi. Popülerliğini yitiren ünlü şarkıcı, bir mekan reklamı sırasında takla atarak dikkat çekti. Ekinci'nin bu görüntüleri, "Nereden nereye" yorumlarına neden oldu.

'O şimdi asker' şarkısıyla şöhreti yakalayan Tuğba Ekinci, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Ancak sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen Ekinci, bu kez yaptığı tanıtımla şaşırttı.

İZLEYENLER "NEREDEN NEREYE" DEDİ

Askeri kamuflajıyla bir mekanın önünde taklalar atan ve ilginç hareketler sergileyen Tuğba Ekinci'nin bu hallerini görenler "Nereden nereye" demekten kendini alamadı.

Videonun altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Para mı? Hemen takla atıyorum.
  • Parasız kaldı ve takla atmaya başladı.
  • Demek olay buralara geliyor sonra...
  • Kapıdaki vatandaş gibi izledim.
  • Ben takla atabilmesine daha çok şaşırdım

TUĞBA EKİNCİ KİMDİR?

Tuğba Ekinci, 4 Haziran 1977'de Kars'ta doğmuş, Türk pop müziği sanatçısı ve televizyon yüzüdür. İstanbul'da büyüyen Ekinci, lise eğitimini Kartal Süper Lisesi'nde tamamladıktan sonra müzik ve sahne sanatlarına yönelmiştir.

Nereden nereye! Bir dönemin popüler isminin düştüğü hale bakar mısınız

KARİYERİ

Tuğba Ekinci, müzik dünyasına 2005 yılında yayımladığı "O Şimdi Asker" adlı şarkısıyla hızlı bir giriş yaptı. Şarkı, hem klibi hem de sözleriyle büyük yankı uyandırdı ve Ekinci'ye ciddi bir popülerlik kazandırdı. Bu çıkışını, "Condom", "Yanma Demezler", "Türkiye'nin Aslanları" gibi dikkat çeken parçalarla sürdürdü. Müzik tarzı cesur sözler, enerjik ritimler ve erotik sahne performanslarıyla tanınır. Özellikle televizyon programlarındaki açıklamaları ve sansasyonel tavırlarıyla da sık sık gündeme geldi.

Nereden nereye! Bir dönemin popüler isminin düştüğü hale bakar mısınız

MAGAZİN GÜNDEMİNDEKİ YERİ

Tuğba Ekinci, sadece şarkılarıyla değil, aynı zamanda özel hayatı, siyasi açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça magazin basınının manşetlerinde yer aldı. Televizyon yarışmalarına ve tartışma programlarına da zaman zaman konuk olarak katıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Magazin
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıOktay Şahin:

Kötü yoldan mı para kazandı? Nasıl bir toplum olduk? Kalk o taklayı sen hele bi atsana

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRecep Koca:

Sevdiğim delikanlı kız.biz severiz

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıoturan:

Ekmek meselesi

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımurat ılgaz:

Kötü yorum yapanlar rızkınımızı yedi paranımı gaspetti..yorum yaparken operatör uygulamasından gb kontrol yapan kent lokantası açılnadan bir saat önce kuyruğa giren burda kadına dil uzatır olmuş bakın kendi işinize ..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet YILMAZ:

Recep ivedikin bir sahnesinde hadi oradan lafı varya on izle tuğba !Hadi ORADAN!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzde 200 artırılacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı

Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sorusuna ilk kez cevap verdi

Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sözlerine bomba yanıt
Sosyal medyadan tanıştığı şahsı eve çağıran kadın, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı şahsı eve çağıran kadın kabusu yaşadı
300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli

300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli
Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı

Eşinden boşanmasını göbek atarak kutladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Elon Musk'ın gözüne ne oldu? Basın toplantısının önüne geçen fotoğraf

Elon Musk'ın gözüne ne oldu? Basın toplantısının önüne geçen fotoğraf
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok şiddet gördüm

Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok şiddet gördüm
Kebabın başkentinde evde at keserken suçüstü yakalandılar

Kebabın başkentinde atları keserken suçüstü yakalandılar
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi, hala alışamadılar

286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi
Real Madrid'den Viktor Gyökeres'e dev teklif

Real Madrid'de Arda'nın önüne 80 milyon euroluk dev golcü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.