'Nerede yayınlanacağı beni ilgilendirmiyor' dediği Atatürk filmine kalp emojili yorum yapan Hazal Kaya'ya tepki yağıyor

Disney Plus'ın Atatürk dizisini iptal etmesiyle ilgili "Konuyla ilgili bilgim yok nerede yayınlandığı beni ilgilendirmiyor" dediği için tepki çeken Hazal Kaya, diziden filme dönüştürülen Atatürk'ün fragmanına kalp emojisi koydu. Yaptığı yorumdan dolayı linç edilen Kaya'ya birçok kullanıcı "Utanman yok mu?" diyerek ateş püskürdü.

Geçtiğimiz günlerde Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlanmaktan vazgeçmesiyle ilgili konuşan Hazal Kaya, "Nerede, nasıl yayınlandığıyla çok ilgilenmiyorum" dediği için tepki çekmişti. Dizide filme çevrilen Atatürk'ün ilk fragmanının yayınlandığını gören Kaya, kırmızı kalp emojileri koyarak "Tüylerim diken diken" dedi. Kaya'yı eski sözlerinden dolayı eleştiren birçok kullanıcı "Nasıl yorum yapabiliyorsun" diyerek tepki gösterdi.

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Katıldığı bir etkinlikte Disney Plus'ın kararıyla ilgili konuşan Hazal Kaya, "Yorum yapacak kadar bilgim yok, olsaydı söylerdim. Bilmiyorum. Proje çekilirken çok heyecanlanmıştık, yakın arkadaşlarımız oynadı, ben izlemek istiyorum. Nerede, nasıl yayınlandığıyla çok ilgilenmiyorum" demiş ve tepki çekmişti. Dün Atatürk'ün başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli'nin ilk fragmanı paylaştığını gören Hazal Kaya, kırmızı kalp emojisi koydu. Oyuncunun yorumuna cevap veren birçok kullanıcı ise "Sen utanmadan nasıl yorum yapabiliyorsun" diyerek sitem etti.

İşte Hazal Kaya için yapılan bazı yorumlar:

FRAGMANI PAYLAŞTI

Tepkilere cevap vermeyen Kaya, fragmanı kendi Instagram hesabından yayınlayarak "Tüylerim diken diken oldu. Heyecanla bekliyoruz. Sonsuza dek izinde, hasretle, minnetle, Mustafa Kemal Atatürk…" notunu ekledi.