Nefise Karatay, cinsel tercihi hakkında konuştu: Eşcinsel değilim

Daha önce Survivor'da şampiyon olan ve All Star'da da finale kalan Nefise Karatay, yarışmada Berna ile yakınlığından dolayı gelen eleştirilere cevap verdi. Cinsel tercihiyle ilgili konuşan Karatay, eşcinsel olmadığını belirtti.

Pınar Kerimoğlu'nun programına konuk olan Nefise, Berna ile hakkında çıkan "Aşk yaşıyorlar" iddiasına cevap vererek cinsel yönelimiyle ilgili "Benim cinsel yönelimim kesinlikle bir erkek ile olan ilişki. Çıkınca çok fazla Berna ile ilgili çirkin şeyler gördüm. Şoklar içerisindeydim böyle bir şeyi asla düşünmedim. Klipleri gördükçe ben de çok şaşırdım. Cinsel tercihim bir erkek tarafındayım, eşcinsel değilim" ifadelerini kullandı.