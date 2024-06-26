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Nefise Karatay, cinsel tercihi hakkında konuştu: Eşcinsel değilim

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Survivor'da Berna ile samimi hallerinden dolayı adından söz ettiren Nefise Karatay, cinsel yönelimi hakkında "Berna ile ilgili çirkin şeyler gördüm. Cinsel tercihim erkeklerden yana, eşcinsel değilim" dedi.

Daha önce Survivor'da şampiyon olan ve All Star'da da finale kalan Nefise Karatay, yarışmada Berna ile yakınlığından dolayı gelen eleştirilere cevap verdi. Cinsel tercihiyle ilgili konuşan Karatay, eşcinsel olmadığını belirtti.

Pınar Kerimoğlu'nun programına konuk olan Nefise, Berna ile hakkında çıkan "Aşk yaşıyorlar" iddiasına cevap vererek cinsel yönelimiyle ilgili "Benim cinsel yönelimim kesinlikle bir erkek ile olan ilişki. Çıkınca çok fazla Berna ile ilgili çirkin şeyler gördüm. Şoklar içerisindeydim böyle bir şeyi asla düşünmedim. Klipleri gördükçe ben de çok şaşırdım. Cinsel tercihim bir erkek tarafındayım, eşcinsel değilim" ifadelerini kullandı.

Nefise Karatay, cinsel tercihi hakkında konuştu: Eşcinsel değilim

Nefise Karatay, cinsel tercihi hakkında konuştu: Eşcinsel değilim

Ecem Altan
Ecem Altan
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Nefise Karatay Televizyon 3.Sayfa Magazin Haberler

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Yorumlar (7)

Ben bilmemm:

Tüm Türkiye'ye bu bilgiyi merakla bekliyordu. İyi oldu 85 milyonun öğrenmesi.

181
4
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osman Öztürk:

Hem de nasıl ben çok merak ediyordum.Iyi ki öğrendim.Gerçi bayanı tanımıyorum ama olsun.

yanıt24
yanıt1
ANADOLU PARSI:

Bize ne yahu bu haber mi ?

90
4
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sivasspor kk:

Survivor mu ne o ben hiç izlemedim ki ilgimi çekmiyor önemsiz bir şey heralde

69
5
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Ütopik Yorumcu:

nefise fena hatun escrt ama 20 bin veren bisiklete biniyor

18
26
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Ömer Can:

güzel ülkemin bir derdi daha hal oldu

40
1
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Karaşal:

Bende değilim ;)

6
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