Narin için seslendirdiği şarkıyla tepkileri çeken Hadise'den eleştirilere yanıt geldi

Ekranların fenomen programlarından 'O Ses Türkiye' yine bir klasik olarak yılbaşı özel bölümüyle seyirci karşısına çıktı.

ŞARKI SEÇİMİ TEPKİ ÇEKTİ

Yılbaşı bölümünde yer alan programın eski jürilerinden ünlü şarkıcı Hadise, şarkı seçimiyle sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran için bir şarkı söylemek istediğini dile getiren 39 yaşındaki şarkıcı 'Sıfır Tolerans' isimli parçasını seslendirdi.

ELEŞTİRİLERE İLK KEZ YANIT VERDİ

Narin için tercih ettiği şarkıya hala tepkiler yağarken Hadise'den söz konusu eleştirilere yanıt geldi. 2. Sayfa kameralarına konuşan Hadise, 'çok üzüldüğünü' belirterek uzun süredir konserlerinde 'Sıfır Tolerans'ın akustik versiyonunu seslendirdiğini ve Narin'i andığını kaydetti.

"ÇOK İÇTEN BİR ŞEYDİ"

Hadise, şu ifadeleri kullandı: "Çok üzüldüm. Anlatmak istediğim şey çok içten bir şeydi. Uzun süredir konserlerimi izleyenler biliyor; ben Sıfır Tolerans'ın akustik versiyonundan önce Narin'lerimizi unutmamak adına minik bir konuşma yaparım. Neden Sıfır Tolerans? Katillere sıfır tolerans, canavarlara sıfır tolerans… 2025'te yeni yasalar çıksın. Ben neyi nerede ne zaman konuşmasını çok iyi bilen bir kadınım. Yanlış yaptığımı düşünmüyorum ama çok üzüldüm."