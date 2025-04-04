Narin Güran'ın öldürülmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içerisinde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

8 yaşında hayata gözlerini yuman Narin'in, katledilmeden önce kaydedilmiş en net görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Narin'in bir evde olduğu ve kameraya gülümseyerek poz verdiği görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın, 8 Eylül 2024'te arama çalışmalarının 19. gününde Eğertutmaz Deresi'nde üzeri taşlarla kapatılmış bir çuval içerisinde cansız bedenine ulaşılmıştı. Diyarbakır'da görülen Narin Güran davasında, birçok kişi yargılanmış ve cezalar verilmişti. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran, "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Güran'ın cesedini dereye taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise, "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 3'ü çocuk 15 kişi hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Hazırlanan iddianameler kabul edilmiş, dava açılmıştı.