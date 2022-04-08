Nagihan ve Nisa tartışmasına sessiz kalamayan Eski Survivor şampiyonu Turabi, ikilinin hayranları uyardı
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Survivor All Star'ın önceki gün yayınlanan bölümünde Nisa, Nagihan'ın doping kullandığını hatta yakalandığı için spor hayatının bittiğini ileri sürdü. Acun Ilıcalı'nın konseyinde yarışmacıları sert bir şekilde uyararak kapattığı tartışmaya eski Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran'dan tepki gecikmedi. "Survivor küfürsüz ve kavgasız yaşamaya elverişli değil" diyen Turabi, Nisa ve Nagihan'ın sevenlerini de kötü yorum yapmamalar konusunda uyardı.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümlerinde Nagihan ve Nisa arasında tansiyon yükseldi. Tartışma esnasında konuşan Nisa, Nagihan'ın doping kullanmaktan yakalandığını ileri sürdü. 2014 ve 2015 yıllarında katıldığı Survivor'da art arda şampiyon olan Turabi Çamkıran, ikili arasındaki gerginliğe sessiz kalamadı.
Nisa'nın Nagihan'ı doping kullanmakla suçlanmasının ardından Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklama geldi. Federasyon 400 metre engelli branşında 55.09'luk Türkiye rekorunu 2011'den bu yana elinde tutan eski milli atlet Nagihan Karadere'nin dopingden yakalandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı ise yarışmacıları bu şekilde suçlamalarda bulunmaması konusunda uyardı.
Eski Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran, Nisa ve Nagihan tartışmasıyla ilgili yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı: "İnsanlar kendi işlediği kocaman günahları çuvala basar, Senin küçücük yanlışını duvara asar. Dert etme Nagihan. Kim ne derse desin sen bir Survivor efsanesisin. Survivor'a verdiğin emek tartışılmaz anca alkışlanır."
"Her yarışmacının çok büyük emeği var arkadaşlar. Yapmayın. Nagihan'ın da, Nisa'nın da emeği var, diğer tüm yarışmacılarının da. Onlar açlıktan dolayı bu kadar ileri seviye kavga ediyorlar. Karınları doyduktan sonra birbirlerine sarılırlar, unuturlar. Ama sizin yazdıklarınız ne unutulur, ne de iyi karşılanır. Aileleri var, sevenleri var. Siz çöpe bir şey atar gibi bütün kininizi buraya atıp hiç bir şey olmamış gibi hayatınıza devam ediyorsunuz ama yarışmacıların sevenleri, aileleri çok üzülüyor. Yapmayın."
"Survivor küfürsüz, kavgasız, tartışmasız ve hatasız yaşamaya elverişli değildir! Diğer Survivor kardeşlerim en iyi siz biliyorsunuz o zorlukları, bari siz yapmayın, aksine kardeşlerinize sahip çıkın. Sahip çıkın ki sizi de burada parçaladıklarında sizi yalnız bırakmasınlar."