Nagihan Karadere mayolu pozlarını paylaştı, Turabi Çamkıran'dan nazar boncuklu yorum gecikmedi
Survivor'daki performansıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çeken Nagihan Karadere, sosyal medya hesabından peş peşe mayolu pozlarını paylaştı. Karadere'nin pozları karşısında sessiz kalamayan eski Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran, yorumlara nazar boncuğu emojileri koydu.
Milli atlet Nagihan Karadere, 3. kez katıldığı Survivor'da finale kalamadan elendi. Elendikte sonra "Bu sonucu hak etmedik" yorumunda bulunan Karadere, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.
MAYOLU POZLARINI PAYLAŞTI
Instagram'da 717 bin takipçisi bulunan Nagihan Karadere, tatilinden kareleri de sık sık paylaşmayı ihmal etmiyor. Ünlü isim son olarak renkli mayosuyla iskelede verdiği pozları paylaştı. Karadere'nin "Mis bir gün" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
TURABİ'DEN YORUM GECİKMEDİ
İki kere Survivor'da şampiyon olan Turabi Çamkıran, Nagihan'ın mayolu pozlarına yorumsuz kalamadı. Çamkıran, paylaşımına yorum yaparak naza boncuğu emojileri koydu. Geçtiğimiz günlerde Karadere ile tatil yapan Demet Akalın ise paylaşıma "Yakıyor yakıyor" yorumunu yaptı.