Nagihan Karadere'den Turabi hakkında dikkat çeken itiraf


Survivor yarışmasıyla milyonların tanıdığı milli atlet Nagihan Karadere, Tuğba Ekinci'nin YouTube programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karadere, yıllar önceki dönemi hatırlatarak "Survivor'da o dönem biriyle sevgili olsam kesinlikle Turabi olurdu" dedi. Ünlü isim ayrıca, Turabi'nin kendisi için bir kavgaya girdiğini anlatarak "Survivor bir yana, Turabi bir yanadır. Çok değer veririm" dedi.

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını milyonalrca kitleye duyuran milli atlet Nagihan karadere son olarak YouTube'da yayınlanan Tuğba Ekinci'nin sunuculuğunun üstlendiği programa konuk oldu.

"O DÖNEM OLSA OLURDU"

Tuğba Ekinci'nin, "Survivor'dan en çok beğendiğin kimdi?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt veren Karadere, "Turabi ile o dönem sevgili olmak isterdim. Bizi çok birbirimize yakıştırıyorlardı. Çok adam adamdır, maçodur, tuttuğunu koparan bir insandır. Kadınına çok değer verir. Aramızda iki yaş fark var. Survivor'dan kiminle sevgili olursun diye sorulsa, o dönem Turabi derdim. Ama tabi, aramızda bir şey olmadı o benim dostum kardeşim" ifadelerini kullandı.

"SURVİVOR BİR YANADIR, TURABİ BİR YANADIR"

Konuşmanın ilerleyen dakikalarında Turabi'nin yıllar önce kendisi için kavga ettiğini anlatan Karadere, "Benim için çok özeldir. Survivor bir yanadır, Turabi bir yanadır. Çok severim, çok değer veririm" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMurat Kaçmaz:

Nagihan senin yanına yakışmayacak birini göremiyorum bu olağanüstü güzelliğinle kör topala bile yakışırsın sen bilmem anlatabildim mi

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

O zaman BAM GÜM çoktan oldu :)

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
