Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşanıyor

Habertürk yazarı Nagehan Alçı ile 2010 yılında evlendiği eşi Beyaz Futbol programı yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın yuvası yıkılıyor. Bir süre önce evlerini ayırdıkları konuşulan Nagehan Alçı ve Rasim ozan Kütahyalı, boşanmak için aile mahkemesine başvurdu. Alçı ve Kütahyalı iddiaları yalanlamadı.

Gazetecilikte takındıkları tutum kadar evliliklerindeki iniş ve çıkışlarla da tanınan Nagehan Alçı ile Rasim Ozan Kütahyalı çifti, daha önce bir kaç kez boşanacakları iddialarıyla gündeme gelmişti.

Her defasında iddiaları jet hızıyla yalanlayan Habertürk yazarı Nagehan Alçı ile 13 yıllık eşi Beyaz Futbol programı yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşanacakları iddia edildi.

Odatv'nin edindiği bilgilere göre ikiz çocukları olan çiftin, boşanmak için İstanbul 2. Aile Mahkemesi'ne başvurdukları öğrenildi.

Nagehan Alçı'nın davacı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın davalı olarak bulunduğu boşanma dosyası İstanul 2. Aile Mahkemesi'nde görülecek.

Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı'nın sosyal medya hesaplarından konuşla ilgili şu ana kadar hiç paylaşım yapmadıkları görüldü.

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşanma haberinin üzerinden neredeyse 24 saat geçmesine rağmen sessiz kalmaları iddiaları güçlendirdi.

Kütahyalı ile Alçı'nın bir süre önce evlerini ayırdıkları konuşulmuştu. İkili bu iddiayı da yalanlamamıştı.