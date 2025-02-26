Nadide Sultan gözyaşlarına boğuldu: Babamla görüşmüyorum

Nadide Sultan, Gel Konuşalım'da çocukluğunu anlattı. Engelli kız kardeşinin bipolar hastası olduğunu ve babalarının ona şiddet uyguladığını söyleyen şarkıcı, yaşadıkları travmaların kendisini derinden etkilediğini ifade etti.

"Konyalım" şarkısıyla tanınan Nadide Sultan, şimdilerde eskisi kadar gündemde yer almıyor. Müzik çalışmalarına devam eden ve sosyal medyadan aktif bir şekilde paylaşım yapan ünlü isim, bir televizyon programında yaşadıklarını anlattı.

"BABAMLA ARTIK GÖRÜŞMÜYORUM"

Çocukluk fotoğrafları ekrana yansıtılınca duygularına hakim olamayan Nadide Sultan, "Annem hayatta ama babamla artık görüşmüyorum. Babam, engelli kız kardeşime şiddet uyguluyordu ve o yüzden sürekli kriz geçiriyordu. Babamla sadece biyolojik bir bağım var, duygusal olarak bir ilişkimiz yok. Allah bana onların acısını göstermesin. Kız kardeşimin yaşadığı zorlukları görmek beni çok yıprattı" dedi.

Babasının kız kardeşine yaptıklarından bahsederken gözyaşlarına boğulan Nadide Sultan'ın bu anları sosyal medyada gündem oldu.