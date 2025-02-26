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Nadide Sultan gözyaşlarına boğuldu: Babamla görüşmüyorum

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Ünlü şarkıcı Nadide Sultan, katıldığı bir televizyon programında kız kardeşinin bipolar rahatsızlığıyla mücadele ettiğini ve babasının aile üyelerine şiddet uyguladığını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Nadide Sultan, Gel Konuşalım'da çocukluğunu anlattı. Engelli kız kardeşinin bipolar hastası olduğunu ve babalarının ona şiddet uyguladığını söyleyen şarkıcı, yaşadıkları travmaların kendisini derinden etkilediğini ifade etti.

"Konyalım" şarkısıyla tanınan Nadide Sultan, şimdilerde eskisi kadar gündemde yer almıyor. Müzik çalışmalarına devam eden ve sosyal medyadan aktif bir şekilde paylaşım yapan ünlü isim, bir televizyon programında yaşadıklarını anlattı.

"BABAMLA ARTIK GÖRÜŞMÜYORUM"

Çocukluk fotoğrafları ekrana yansıtılınca duygularına hakim olamayan Nadide Sultan, "Annem hayatta ama babamla artık görüşmüyorum. Babam, engelli kız kardeşime şiddet uyguluyordu ve o yüzden sürekli kriz geçiriyordu. Babamla sadece biyolojik bir bağım var, duygusal olarak bir ilişkimiz yok. Allah bana onların acısını göstermesin. Kız kardeşimin yaşadığı zorlukları görmek beni çok yıprattı" dedi.

Nadide Sultan gözyaşlarına boğuldu: Babamla görüşmüyorum

Babasının kız kardeşine yaptıklarından bahsederken gözyaşlarına boğulan Nadide Sultan'ın bu anları sosyal medyada gündem oldu.

Nadide Sultan gözyaşlarına boğuldu: Babamla görüşmüyorum

Nadide Sultan gözyaşlarına boğuldu: Babamla görüşmüyorum
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Çok üzüldüm Allah babanın da hayırlısını versin

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