Mustafa Denizli'den yıllar sonra gelen aşk itirafı

Mustafa Denizli'den yıllar sonra gelen aşk itirafı
Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu programında özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Çocuklarıyla mesleği yüzünden yeterince vakit geçiremediğini söyleyen Denizli, aşk hayatıyla ilgili soruya "3 defa aşık oldum" yanıtını vererek dikkat çekti.

Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu "Empati" programında hem babalık hem de aşk hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Denizli, mesleği nedeniyle çocuklarıyla yeterince vakit geçiremediğini söylerken, aşkla ilgili soruya verdiği samimi yanıtlar dikkat çekti.

"BABALIKTAN HEM GEÇERİM HEM KALIRIM"

Mustafa Denizli, programda "Babalıktan sınıfı geçer misin?" sorusuna içten bir yanıt verdi. Ünlü teknik direktör, yoğun çalışma temposunun aile hayatına etkilerini şu sözlerle anlattı, "Babalıktan sınıfı hem geçerim hem kalırım. Öyle bir mesleğim var ki çocuklarımla beraber büyüyemedim. Manevi eksikliği, maddi olarak kapatmaya çalıştım. Yetiyor mu yetmiyor mu bilmiyorum. Çocuklarım benim hayattaki her şeyim fakat Türkiye gibi bir yerde benim yaptığım mesleği yapmak insanın dengesini bozuyor. Çocuklarımla beraber büyüdüm ama onlara yeterli vakti ayıramadım."

AŞK SORUSUNA NET YANIT: "ÜÇ DEFA OLDU HERHALDE"

Programda Ahmet Mümtaz Taylan, Denizli'ye "Aşk tarifin nedir?" sorusunu yöneltti. Ünlü teknik direktör, aşkı şöyle tanımladı, "Tutku… Geçici mi kalıcı mı bilemiyorsun" Taylan'ın, "Kaç defa kapıldınız? Çok defa herhalde," şeklindeki sorusuna ise Denizli şu sözlerle karşılık verdi: Yok, çok defa kapılmadım yani. Üç defa falan oldu herhalde. Çok mu?" Ahmet Mümtaz Taylan ise Denizli'nin yanıtını şöyle yorumladı, "A yok canım. Ona kim karar verecek? Kim bilir nasıl bir üç olduğunu… Bazen bir olur, yüzden daha müthiş olur. Aşk işte."

