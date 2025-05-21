Mustafa Ceceli, mağaza açılışında sevenleriyle buluştu

Bir dönemin müzik listelerini altüst eden, dev salonlarda konserler veren ve biletleri günler öncesinden tükenen Mustafa Ceceli, uzun bir aranın ardından bu kez Erzurum'da bir mobilya mağazası açılışında sahne aldı.AVM önünde toplanan kalabalığa sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, etkinliğe renk kattı.

KISA SÜREDE SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ancak sosyal medyada paylaşılan görüntüler, nostaljik bir ilgi kadar eleştirel yorumları da beraberinde getirdi. Özellikle X (eski Twitter) platformunda yapılan yorumlarda, "Bir zamanların yıldızı şimdi AVM açılışlarında sahne alıyor", "Nereden nereye..." ve "Ceceli'ye bunun yapan hayat bize neler yapmaz" gibi ifadeler dikkat çekti. Bazı kullanıcılar ise Ceceli'nin hâlâ güçlü bir sahne enerjisine sahip olduğunu belirterek, geçmişe dair hoş bir anı yaşadıklarını söyledi.

Mustafa Ceceli'den etkinliğe ilişkin herhangi bir açıklama gelmezken, söz konusu sahne performansı sanatçının kariyerinde yeni bir dönemi mi işaret ediyor sorusunu da gündeme taşıdı. Açılışta çekilen videoların kısa sürede binlerce etkileşim alması, Ceceli'nin hâlâ geniş bir kesim tarafından ilgiyle takip edildiğini de gösterdi.

Sosyal medya kullanıcılarının bazı yorumları şöyle: