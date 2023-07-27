Müslüman olan İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead O'Connor'ın ölmeden önceki son paylaşımı kahretti

2018'de Müslüman olana kadar Sinead O'Connor ismiyle tanınan İrlandalı ünlü şarkıcı Şüheda Davitt, 56 yaşında hayatını kaybetti. Davitt'in 18 ay önce hastaneden kaçarak intihar eden oğluyla ilgili paylaşımı yürek burktu. 17 Temmuz'da oğluyla olan fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı, "O benim hayatımın aşkı, ruhumun lambasıydı. İki yarıda tek bir ruhtuk. O beni koşulsuz seven tek kişiydi. Onsuz kayboldum" notunu düşmüş.

Sinead O'Connor ismiyle tanınan, Müslüman olduğunu duyurduktan sonra Şüheda Davitt ismini alan İrlandalı ünlü şarkıcı 56 yaşında hayatını kaybetti. Ölümüyle sevenlerini yıkan ünlü şarkıcının 17 Temmuz'da yaptığı son paylaşımı ise intihar eden oğlu ile ilgiliydi.

56 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Şüheda Davitt'in ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili Sinead'ımızın vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz." ifadesine yer verildi. Açıklamada, 56 yaşındaki Davitt'in ailesinin ve arkadaşlarının acı haberden dolayı derin üzüntü duyduğu belirtildi.

BİR TÜRLÜ TOPARLANAMADI

Dört çocuk annesi Sinead O'Connor, intihar eğilimi nedeniyle bir hastanede gözetim altında tutulan 17 yaşındaki oğlu Shane'in hastaneden kaçtıktan sonra Ocak 2022'de intihar etmesinden 18 ay sonra yaşamını yitirdi. Yakınlarının belirttiğine göre dört çocuk annesi olan şarkıcı, 17 yaşındaki oğlu Shane'in kendi canına kıymasından sonra bir türlü toparlanamadı.

"O BENİ KOŞULSUZ SEVEN TEK KİŞİYDİ"

2018 yılında Müslüman olan ve adını değiştiren ünlü müzisyen, son Tweetinde Shane'in bir fotoğrafını paylaşmış ve "O zamandan beri ölümsüz gece yaratığı olarak yaşıyorum. O benim hayatımın aşkı, ruhumun lambasıydı. İki yarıda tek bir ruhtuk. O beni koşulsuz seven tek kişiydi. Onsuz kayboldum" ifadelerini kullanması sevenlerini kahretti.