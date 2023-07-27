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Müslüman olan İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead O'Connor'ın ölmeden önceki son paylaşımı kahretti

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2018'de Müslüman olana kadar Sinead O'Connor ismiyle tanınan İrlandalı ünlü şarkıcı Şüheda Davitt, 56 yaşında hayatını kaybetti. Davitt'in 18 ay önce hastaneden kaçarak intihar eden oğluyla ilgili paylaşımı yürek burktu. 17 Temmuz'da oğluyla olan fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı, "O benim hayatımın aşkı, ruhumun lambasıydı. İki yarıda tek bir ruhtuk. O beni koşulsuz seven tek kişiydi. Onsuz kayboldum" notunu düşmüş.

Sinead O'Connor ismiyle tanınan, Müslüman olduğunu duyurduktan sonra Şüheda Davitt ismini alan İrlandalı ünlü şarkıcı 56 yaşında hayatını kaybetti. Ölümüyle sevenlerini yıkan ünlü şarkıcının 17 Temmuz'da yaptığı son paylaşımı ise intihar eden oğlu ile ilgiliydi.

Şüheda Davitt'in ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili Sinead'ımızın vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz." ifadesine yer verildi. Açıklamada, 56 yaşındaki Davitt'in ailesinin ve arkadaşlarının acı haberden dolayı derin üzüntü duyduğu belirtildi.

Müslüman olan İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead O'Connor'ın ölmeden önceki son paylaşımı kahretti

Dört çocuk annesi Sinead O'Connor, intihar eğilimi nedeniyle bir hastanede gözetim altında tutulan 17 yaşındaki oğlu Shane'in hastaneden kaçtıktan sonra Ocak 2022'de intihar etmesinden 18 ay sonra yaşamını yitirdi. Yakınlarının belirttiğine göre dört çocuk annesi olan şarkıcı, 17 yaşındaki oğlu Shane'in kendi canına kıymasından sonra bir türlü toparlanamadı.

Müslüman olan İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead O'Connor'ın ölmeden önceki son paylaşımı kahretti

2018 yılında Müslüman olan ve adını değiştiren ünlü müzisyen, son Tweetinde Shane'in bir fotoğrafını paylaşmış ve "O zamandan beri ölümsüz gece yaratığı olarak yaşıyorum. O benim hayatımın aşkı, ruhumun lambasıydı. İki yarıda tek bir ruhtuk. O beni koşulsuz seven tek kişiydi. Onsuz kayboldum" ifadelerini kullanması sevenlerini kahretti.

Müslüman olan İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead O'Connor'ın ölmeden önceki son paylaşımı kahretti

Müslüman olan İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead O'Connor'ın ölmeden önceki son paylaşımı kahretti

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

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Yorumlar (4)

corci:

Her şeyden öte, evlat acısı yaşamış birinin artık eski haline dönmesinin mümkün olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen zaten yaşamdan zevk almıyordu . Huzur bulması dileklerimle.

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Baron Nights:

Su hristiyanlar gercekten muslumanim diye gezen binlerce muslumandan daha merhametli adil serefliler

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tolga cem:

O connor zaten Müslüman. Ne okudun ne anladın ? Ne alaka bu yazdığın....

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