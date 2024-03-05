Müşerref Akay, eski eşine şiddet gösterdiğini ve boşandığını açıkladı

Müşerref Akay, eski eşi tarafından şiddet gördüğünü ve bu durum üzerine eşini dövüp boşadığını açıkladı.

Şarkıcı Müşerref Akay, Haberler.com'un Youtube kanalında izleyiciyle buluşan Haber Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Akay, hayatında yaşadığı pek olayı paylaştı.

Akay, Gökay Kalaycıoğlu'nun, "Hiç aldatıldın mı?" sorusuna da cevap vererek, eski eşinin kendisine el kaldırması üzerine kocasını dövdüğünü açıkladı.

Akay, "Karşımdaki insan bir gün meyletti. Ben ona en baştan söylemiştim. Çünkü biz ailede küfür bilmeyiz, şiddet bilmeyiz. Biz çok kaliteli ve huzurlu bir aileydik. Kendisine dedim ki; Bana elini kaldırdığın anda seni boşarım.

Bu hep o dediğimden kaynaklı geri çekiliyordu, fevri bir adamdı. En sonunda artık nasıl olduysa, bir gün şiddet göstermeye kalktı ama ben bir Çerkez kızıyım. Öyle olmaz bak böyle olur dedim.

Onu yaptıktan sonra ayrıldım zaten, çocuklarımı aldım, annemin evine gittim. Ben vurduğum erkeği tekrar kocam diye koluma takıp gezer miyim?" ifadelerini kullandı.