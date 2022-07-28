Murat Yıldırım ve İman Elbani çifti bebek bekliyor - Haberler

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Murat Yıldırım ve İman Elbani çifti bebek bekliyor

Daha önce bir bebeklerini doğmadan kaybeden Murat Yıldırım ve İman Elbani çiftinin bebek bekledikleri iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. 6 yıldır evli olan çift, hamilelik haberi için henüz bir açıklama yapmadı.

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Başarılı oyuncu Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı oyuncu İman Elbani ile dünyaevine girdi. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift hakkında bir iddia ortaya atıldı.

BEBEK BEKLİYORLAR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, evliliklerinde 6. senelerini kutlayan çift, bebek bekliyor. Daha önce bir bebeklerini dünyaya gelmeden kaybeden ikili, bu sefer hamilelik müjdesini biraz saklamak istedi ancak olmadı. Şu sıralar ebeveyn olma heyecanı yaşayan oyuncu çift, müjdeli haber hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

BEBEKLERİNİ KAYBETMİŞLERDİ

2019 yılında 3 aylık bebeklerini kaybeden Murat Yıldırım, "Maalesef düşük oldu ama benim için en önemli şey eşimin üzülmemesi" demiş ve bebek düşüncelerinin devam ettiğini söylemişti.

Murat Yıldırım ve İman Elbani çifti bebek bekliyor

Murat Yıldırım ve İman Elbani çifti bebek bekliyor

Murat Yıldırım ve İman Elbani çifti bebek bekliyor

Murat Yıldırım ve İman Elbani çifti bebek bekliyor

Murat Yıldırım ve İman Elbani çifti bebek bekliyor

Ecem Altan
Ecem Altan
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Murat Yıldırım Bebek Magazin Haberler

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