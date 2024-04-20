Murat Cemcir Ahmet Kural ile Ayrılığı Hakkında Konuştu

Ahmet Kural ile olan ayrılıkları hakkında "Çok güzel işler yaptık, başardık. Ahmet şuan tek başına çok güzel işler yapmaya devam ediyor. Ben de tek başıma işler yapıyorum ve hayatımın bu döneminde tek başıma olmak istiyorum." dedi.

TAKSİCİ BANA "AHMET ABİ" DEDİ

Hoş bir şekilde vedalaşmak, veda edebilmek insana büyütür ve insan yapar. Geçmişimizin ağırlığı ve yüküyle geleceğimizi planlayamayız. Yeni filmler yapmak, yeni hikayeler yazmak noktasında çok tatlı bir yerde bıraktığımızı düşünüyorum ben. Ahmet şu an tek başına çok güzel işler yapmaya devam ediyor. Ben hayatımın bu döneminde tek başıma işler yapmak istiyorum. Geçenlerde bir taksiye bindim Uğur diye Rizeli bir arkadaş. Beni birebir de tanımanın ne kadar keyifli olduğunu anlattı. Ama bana Ahmet abi dedi. Hayatın güzelliği bu işte. Eminim ki ona da Murat abi diyorlar. Ama biz ayrılarak birey olarak görülme alanımızı var ettik.

TOKATLI OLMAK BİR AYRICALIK

Tokatlıyım. Tokatlı olmak bir ayrıcalık. Gazi Osman Paşa, Seda Sayan, Songül Karlı, Engin Günaydın ve ben… Hepiniz Tokatlıyız. Değişik yani. Tokat benim için ailem ve gerçek dostlarım anlamına geliyor. Ne zaman ünlülük rüzgarına kapılıyor gibi hissetsem Tokat a gidip kilometreyi sıfırlarım.

NURİ BİLGE CEYLAN BENİ İKİ AY BEKLEDİ

Nuri Bilge Ceylan da Zeki Demirkubuz da paha biçilemez insanlar gerek sanatları gerek karakterleri hasebiyle. İkisinden de çok başka şeyler öğrendim. ve doğru zamanda çalıştım ikisiyle de Nuri Bilge ile tanıştığımda bana "Ben hayatımda ilk defa birisiyle konuşmak için iki ay bekledim" dedi. Ben de "ne güzel abi geldim" dedim. Çünkü Nuri Bilge Ceylan benim kariyer planımda 10-15 sene sonra olan şeyi bana teklif ediyordu. Onun filmini komedi ceketimi çıkartarak gitmem gerekiyordu seyirci beni beyaz perdede gördüğünde kahkaha atsın istedim. Nedenleri böyle açıklayınca çok şaşırdı. ve bizim ilişkimiz orada kırılarak çok daha iyi bir yere geçti.

YASAKLI SİTELER HARİCİNDEKİ HER ŞEYİ İZLİYORUM

Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz gibi değerli yönetmenlerle çalıştıktan sonra sanat adına kendimden beklentim yükseldi. İş gittiğinde sadece gülmesinler, aynı zamanda düşünsünler istedim. Biraz durdum ve içime baktım. Şimdi ilk heyecanıma yani tiyatro sahnesine geri döndüm. "Büyük Aşkların Sonuncusu" Amerikalı yazar Nile Simon'ın 1969'da yazdığı bir oyun. Karar verene kadar gerek video gerek canlı o kadar çok şey izledim ki anlatamam. Gelişebilmek işin yasaklı siteler haricindeki her şeyi izliyorum. Yasaklı sitelerdekileri izletiyorum.

ALDATILDIM

Sibel Arna'nın programında özel hayatı ile ilgili de konuşan Murat Cemcir şu anda kalbinin boş olduğunu söyledi. İnsanın hayatta üç kere aşkı yakalayabileceğini inanan Cemcir, programda daha önce aldatıldığını da itiraf etti.