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Murat Boz ve Serkan Altınorak başrol olduğu Zeytin Ağacı'nın galasına işlerinden dolayı katılamadı

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Yarın 2. sezonu izleyiciyle buluşacak olan Zeytin Ağacı dizisinin dün akşam galası yapıldı. Kadın başrollerin şıklık yarışına girdiği gecede başrol oyuncuları Murat Boz ile Serkan Altunorak'ın olmaması dikkat çekti. Rol arkadaşlarının neden katılmadığıyla ilgili konuşan Tuba Büyüküstün "Murat'ın seti var, Serkan da Amerika'da" dedi.

Murat Boz, Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Serkan Altınorak, Rıza Kocaoğlu ve Boncuk Yılmaz'ın başrolünde yer aldığı Zeytin Ağacı, 11 Temmuz'da yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkacak. Dün akşam yapılan galaya Murat Boz ve Serkan Altınorak'ın katılmaması kafa karıştırdı.

"MURAT'IN HERKESE SELAMI VAR"

Şıklık yarışının yaşandığı gecede Seda Bakan ile Tuba Büyüküstün göbek dekolteli siyah elbiseleriyle göz kamaştırdı. Galada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Büyüküstün, dizideki erkek partnerleri Murat Boz ile Serkan Altınorak'ın neden katılmadığıyla ilgili 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada "Murat'ın konseri var. Serkan'ın da Amerika'da olması gerekiyordu. Şu an Serkan uyuyordur büyük ihtimalle" dedi. Rıza Kocaoğlu da "Murat'ın yanından geliyorum Çeşme'den hepinize selamı var" ifadelerini kullandı.

Murat Boz ve Serkan Altınorak başrol olduğu Zeytin Ağacının galasına işlerinden dolayı katılamadı

Murat Boz ve Serkan Altınorak başrol olduğu Zeytin Ağacının galasına işlerinden dolayı katılamadı

Murat Boz ve Serkan Altınorak başrol olduğu Zeytin Ağacının galasına işlerinden dolayı katılamadı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Serkan Altunorak Tuba Büyüküstün Zeytin Ağacı Murat Boz Magazin Haberler

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Yorumlar (6)

Knn Tprk:

Çıplaklık yarışı olmuş şıklık yarışı!

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Damla Sengul:

çok üzüldük. bütün gün bunu düşüneceğim.

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dikduran adam:

zinanın esir aldığı hayatların sonu cehennemdir.

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JY:

CENNET CEHENNEM AHIRET HEPSİ YALAN DOLAN PALAVRA FAZLA KAFAYA TAKMA ONLARI HAYATI YAŞAMAYA BAK.

yanıt4
yanıt29
Yasef Behar:

İyiki devlet okul mezuniyet torenı degıldi. :-)

2
0
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Lale:

Tuğba Büyüküstün güzel

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0
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