Müjde Ar... ŞAMPANYAYI GARSONUN KAFASINDAN AŞAĞI DÖKEN DEMET AKALIN'A SERT ÇIKTI!

Şarkıcı Demet Akalın, sahne aldığı bir mekanda kendisine getirilen şampanyayı "Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek garsonun başından aşağıya döktü.

Akalın'ın görüntüleri Twitter'da gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı Akalın'a tepki gösterdi.

"SEN DE ORADA EKMEK PARASI İÇİN VARSIN"

Sanatçı Müjde Ar da Akalın'ın garsona yönelik tavrına "Sanatçı var, sanatçı var…

Hiç kusura bakma Demet Akalın. İnsanlar ekmek parası için çalışıyor, rezil olmak için değil.

Sonuçta sen de orada ekmek parası için varsın . Sana aynısı yapılsaydı ne olurdu? Bu yüzden videoyu paylaşmayacağım. İzlemez olaydım… Ben utandım resmen. Hiç yakıştıramadım… Alkol sadece ağızla içilmeli. İçmesini bilmiyorsan da elma suyu iç şikayet etme" ifadeleriyle tepki gösterdi.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Twitter gündeminin ilk sıralarına yerleşen ve adeta linç edilen Demet Akalın, eleştirilere cevap verdi.

Instagram hesabının hikaye kısmından Formula 1'deki içki dökme geleneğinden bir fotoğraf paylaşan Akalın, "İlk sahnede ödeşeceğiz" ifadelerini kullandı.