Muğla haberleri! Rap şarkıcısı Uzi'ye Bodrum'da yoğun ilgi Muğla bölgesinden gelen habere göre Rap şarkıcısı Uzi'ye Bodrum'da yoğun ilgi Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türk rap şarkıcısı Uzi, gerçek adıyla Utku Cihan Yalçınkaya hayranlarına unutulmaz bir konser verdi. Rap şarkıcısı Uzi'ye Bodrum'da yoğun ilgi MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türk rap şarkıcısı Uzi, gerçek adıyla Utku Cihan Yalçınkaya hayranlarına unutulmaz bir konser verdi. İzdihamın yaşandığı konserde eğlence mekanı kapılarını kapattı. Yaz turizmin göz bebeği Bodrum'da gece eğlence hayatı coşkuyla devam ediyor. Rapçi Uzi önceki gece Pasha'da sahne aldı. Yüzlerce Uzi hayranı saatler önce mekana gelerek eğlenmeye başladı. İzdihamın yaşandığı konserde eğlence mekanı kapıları kapatarak içeri müşteri alımını durdurdu. Yüzlerce Uzi hayranı, eşsiz bir gece yaşadı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Uzi, sevilen parçalarını okudu. Hayranlarının eşlik şarkılara eşlik ettiği konserde eğlence doruklara ulaştı. Magazin İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan Bodrum Muğla Magazin Güncel Haberler

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