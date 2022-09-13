Müge Anlı'nın canlı yayınında ortalık karıştı! Sinirlenen yaşlı kadın öfke kustu: Kalkarsam ümüğünü sıkarım

Uzun süredir DJ Gezgin olarak tanınan Mehmet Karahan'ın cinayetini araştıran Müge Anlı'nın canlı yayınında gergin anlar yaşandı. Kardeşinin ölümünde şüpheli olarak görülen Fatma Karadağ, hakkındaki her iddiayı yalanlayınca yakını Sevgi Hanım sinirlerine hakim olamadı. Öfkeden deliye dönen Sevgi Hanım, Karadağ'a "O yalan, bu yalan. Kalkarsam senin ümüğünü sıkarım" dedi.

Manisa Turgutlu'da radyoculuk yapan 38 yaşındaki Mehmet Karahan, 2017 yılının şubat ayında şüpheli bir şekilde kayboldu. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 5 yıldır kendisinden bir ize ulaşılamayan Mehmet Karahan'a ne olduğu araştırılmaya başlandı. Programın bugün yayınlanan bölümünde ise tansiyon yükseldi.

SEVGİLİSİ İŞBİRLİĞİ YAPIP ŞANTAJ YAPTILAR

Tam beş yıldır kendisinden bir ize ulaşılamayan Mehmet Karahan'ın sevgilisi Cemal Durmaz tarafından öldürüldüğünü iddia eden Fatma Karadağ, canlı yayındaki açıklamalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Fatma Karadağ'ın sevgilisi Cemal Durmaz ile işbirliği içinde olduğunu kaydeden Müge Anlı, ilaç içirip çıplak fotoğrafını çektiği kadınlardan şantajla para aldıkları, birçok kişiye bu sebepten kredi çektirdikleri bilgisini paylaşmıştı.

"KOCAMIN TUR ŞİRKETİ VAR, YÜZDE 50 UCUZA GELİYOR"

Müge Anlı'ya Almanya'dan bağlanan Gaye isimli bir izleyici Fatma Karadağ hakkında"Hastanenin bahçesinde hacdan konuşuyorduk. Annem umreye gitmekten bahsetti. Ben de 'Babamdan sonra hayırlısı olsun, babam iyileşsin gidersiniz' dedim. Fatma Hanım kulak misafiri oldu. Yanımıza yanaştı. 'Benim kocamın çok büyük bir tur şirketi var. Biz umreye Hacca insan götürüyoruz. Diğer şirketlerden yüzde 50 daha ucuza geliyor.' dedi. Ben şaşırdım. Bunların fix fiyatları olduğunu biliyorum, sorgulayınca 'yok yok biz yapıyoruz' dedi. Bunu neden yaptıklarını sorduğumda 'Hem sevap kazanıyoruz hem dua alıyoruz. Ben de her seferinde onlarla birlikte gidiyorum. Kocam çok zengin' dedi. Annemin dikkatini çekmiş ama Fatma Hanım o zaman daha zayıftı. Biz de arayıp söylemek istedik" ifadelerini kullandı.

HAKKINDAKİ İDDİALARI YALANLADI

Hakkındaki iddiaların ardından kendisini savunan Fatma Karadağ ise "Ben Celal Bayar Hastanesi'nde yattım ama bahçeye hiç inmedim, asla! Kamera görüntülerini inceleyebilirler ama psikyatride yattığımda bahçeye indim. Hasta bakıcılar ve doktor vardı yanımızda, onlar hep yanımızdaydı. Aşağıda bir şey konuşmadım. Ben hastane bahçesinde kimseyle konuşmadım" dedi.

SEVGİ HANIM: SEN MİLLETE KOCA BULMAYA MI ÇIKTIN?

Canlı yayında Fatma Karadağ hakkında konuşan Sevgi Hanım ise Karadağ'ın yeğenine bir eş bulmaya çalıştığını anlatarak "Kız, 'Senin dünür beni aradı' dedi. Nedenini sordum, 'Zengin adam varmış hala, bana yapacakmış. Bana gel diyor' yanıtını verdi. 'Onu engelliyorsun, bir daha da konuşmuyorsun' diyerek yeğenimi uyardım, 'hala tamam' dedi. Millete koca bulmaya mı çıktın? Ona koca buluyorsun, buna koca buluyorsun" şeklinde konuştu.

"KALKARSAM ÜMÜĞÜNÜ SIKARIM"

Fatma Karadağ'ın iddiaları yalanlamasıyla öfkeden deliye dönen Sevgi Hanım, "O yalan, bu yalan. Kalkarsam senin ümüğünü sıkarım bak! Yalan deme. O yalan söylemez. Sen öyle bir terbiyesizsin" dedi.