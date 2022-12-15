Müge Anlı'da ortalık karıştı! Ezel Bayraktar olayında taraflar birbirine girdi, kanser hastası yenge fenalaştı

Müge Anlı'nın programında işlenen bir olayda kanser hastası yengesinin tedavi parasını alarak harcayan Ezel Bayraktar, ailesiyle yüzleşti. Bayraktar, harcadığı parayı parça parça ödeyeceğini söylerken canlı yayındaki gerilime dayanamayan yenge Tuğba fenalık geçirdi. Anlı, kadının rahatsızlanmasına aldırış etmeyen aile üyelerine "Durun, kadına bir şey oluyor" diyerek tepki gösterdi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında birkaç gündür işlenen Ezel Bayraktar konusu, bugün de konuşulmaya devam etti. Yengesinin kanser tedavisi için biriktirdiği 300 bin TL'yi ağabeyinden alarak harcayan Bayraktar, bugün iki ablasıyla yüzleşti. Kardeşlerine destek olmak için gelen ablalar, canlı yayında gelinlerine ve onun kardeşine tepki gösterdi.

MÜGE ANLI'DAN HATİCE'YE: NEYİN KAFASINI YAŞIYORSUNUZ?

Müge Anlı programa gelen Ezel'in ablaları Hatice ve Tülay'a "Para getirdiniz mi?" diye sordu. Ablalardan "Getirmedik" cevabını alan Anlı, sinirlenerek "O zaman her şey boş. Çıkartın kolunuzdaki birer bileziği verin bu insanlara" dedi. Anlı "Bakın bu kadının durumu ciddi. Bu kadının beyninde tüm tümör var. Bu kadın ayrıca kanser. Kocası da hasta. Bu da bunun parasıyla gitmiş kumar oynamış, Antalyalarda yemiş, parayı çarçur etmiş, oyuncu olacağım diye dişlerini yaptırmış, bu kadının tedavi olması lazım, siz neyin kafasını yaşıyorsunuz ya" diyerek tepki gösterdi.

ABLA HATİCE: KARDEŞİMİN GURUR ŞEREFİ VARDIR

Kardeşi Ezel Bayraktar'ın arkasında duran abla Hatice ise "Herkesin kendine göre hastalığı vardır. Geçmiş olsun. Benim kardeşim pırlanta gibidir. Gurur, şerefi vardır. Kardeşler arasında konuşup halledilebilir, sorun çözülebilir" dedi.

YENGE FENALIK GEÇİRDİ

Tuğba'nın kardeşi Emine ile laf dalaşına giren Hatice'ye Emine "Parayı getirdin mi?" diye sorunca Hatice "Para senin hakkın değil. Sen dış kapının mandalısın" yanıtını verdi. Canlı yayında gerginlik tırmanırken kanser hastası yenge Tuğba ise fenalık geçirdi.

MÜGE ANLI TEPKİ GÖSTERDİ

Tuğba Hanım'ın fenalaşmasına aldırış etmeyen Hatice ve Emine tartışmaya devam edince Müge Anlı devreye girdi. Anlı "Bir dursanıza ya, burada kadına bir şey oluyor. Kafayı mı yediniz siz ya, kadın burada kendisi fenalık geçiriyor ya. Şuraya yatırın" diyerek tepki gösterdi.