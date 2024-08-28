Muazzez Ersoy, sütyensiz sahne tarzıyla ağızları açık bıraktı

Türk sanat müziğinin 'Nostalji kraliçesi' olarak anılan Muazzez Ersoy, konser maratonuna devam ediyor. Son olarak bir bankanın davetinde sahneye çıkan sanatçı, kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti.

Fazla kilolarını verdikten sonra dekolteli kıyafetler tercih ederek "Zayıf olunca sahnede ne giyseniz yakışıyor" diyen Ersoy, bu sefer de içine sütyen giymeden deri göğüs dekolteli bir gömlek giydi. Göğüs ve karın dekoltesiyle dikkatleri üzerine çeken sanatçı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 66 yaşındaki Ersoy'un kıyafetini açık bulan kullanıcılar "Her yerini açmışsın" ve "Kendisine bu kıyafeti hiç yakıştıramadım" yorumu yapıldı.

İşte Muazzez Ersoy'un cesur kıyafeti ve gelen yorumlar...