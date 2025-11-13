Haberler

Muazzez Abacı'nın ölüm haberini galada öğrenen Burcu Biricik dondu kaldı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Muazzez Abacı'nın ölüm haberini galada öğrenen Burcu Biricik dondu kaldı Haber Videosunu İzle
Muazzez Abacı'nın ölüm haberini galada öğrenen Burcu Biricik dondu kaldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir film galasına katılan Burcu Biricik, Muazzez Abacı'nın vefat ettiğini basın mensuplarından duyunca adeta donup kaldı. Şaşkınlıkla ne söyleyeceğini bilemeyen ünlü oyuncunun yüzündeki şok ifadesi kameralara anbean yansıdı.

  • Muazzez Abacı hayatını kaybetti.
  • Burcu Biricik, Muazzez Abacı'nın ölüm haberini bir film galasında gazetecilerden öğrendi.
  • Muazzez Abacı'nın ölümünü menajeri Taner Budak duyurdu.

Türk Sanat Müziği'nin efsane ismi Muazzez Abacı'nın hayatını kaybettiği haberi sanat ve medya dünyasında büyük yankı uyandırırken, acı haberi en sarsıcı şekilde öğrenen isimlerden biri de ünlü oyuncu Burcu Biricik oldu. Bir film galasına katılan Biricik, kırmızı halıda basın mensuplarıyla sohbet ettiği sırada gazetecilerden, "Muazzez Hanım'ı da kaybettik, neler söylemek istersiniz?" sorusunu duydu.

Muazzez Abacı'nın ölüm haberini galada öğrenen Burcu Biricik dondu kaldı

YÜZÜNDEKİ ŞOK KAMERALARA YANSIDI

Soruyu duyar duymaz bir anda donup kalan, gözleri büyüyen ve şaşkınlık yaşayan Biricik'in tepkisi objektiflere yansıdı. Birkaç saniye boyunca ne söyleyeceğini bilemeyen oyuncu, kendisini toparladıktan sonra güçlükle konuşabildi. Ünlü oyuncu, yaşadığı şoku gizleyemediği o anlarda şu ifadeleri kullandı, "Hiç haberim yoktu… Hasta olduğundan bile haberim yoktu. Çok üzüldüm. Başımız sağ olsun."

MENAJERİ ACI HABERİ DUYURMUŞTU

Geçen ekim ayında kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olan ve stent tedavisi uygulanan usta sanatçı Muazzez Abacı'nın vefatını, menajeri Taner Budak duyurmuştu. Budak açıklamasında, "Sanatçımız Muazzez Abacı'yı 78. doğum gününde kaybettik. Sevgisi, güler yüzü ve güzel kalbiyle daima hatırlanacak" ifadelerine yer vermişti.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
MSB, 20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'ların uçuşunu durdurdu

20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'larla ilgili yeni karar
Gürcistan'da düşen uçakta son şehidimizin naaşına da ulaşıldı

Son şehidimizin naaşına da ulaşıldı
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

O kadar yersen haberin olmaz tabi biricik biricik

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMURAT KUŞ:

bu mu donma hiç umurumda değil der gibi hasta olduğundan bile haberi yoksa niye donsun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇelik Mustafa:

Doğru rehberlik olmadan hisse senetlerine körü körüne yatırım yapmayın. Kendi başıma işlem yapmaya çalışırken çok para kaybettim, ancak Analist Nelson devreye girdiğinden beri büyük kârlar elde ediyorum. Platformu ve stratejisiyle 357.000 doların üzerinde kazandım. Kendisine Telegram'da Nildatrading adresinden ulaşabilirsiniz, her zaman rehberlik etmeye hazır.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı galada sürprizi açıkladı! İsmi gizli tutuluyor: Survivor'a efsane bir yıldız daha

Galada sürprizi açıkladı! Survivor'a efsane bir yıldız daha
ABD'de hükümet 43 gün sonra açıldı! Trump imzayı attı

ABD tarihinin en büyük krizi bitti! Trump imzayı attı
Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye, büyük pişmanlık yaşadı

Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye büyük pişmanlık yaşadı
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
Acun Ilıcalı galada sürprizi açıkladı! İsmi gizli tutuluyor: Survivor'a efsane bir yıldız daha

Galada sürprizi açıkladı! Survivor'a efsane bir yıldız daha
ABD'de hükümet 43 gün sonra açıldı! Trump imzayı attı

ABD tarihinin en büyük krizi bitti! Trump imzayı attı
Diddy hakkındaki disiplin iddiaları büyüyor! Tahliye tarihi de değişti

Cezaevinde neler yaşandı? Ünlü rapçinin tahliyesi aniden ertelendi
Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş

Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş
Tarihi mağaradan gelen esrarengiz sesler tedirgin ediyor

Tarihi mağaradan esrarengiz sesler! Kimse yanından geçmek istemiyor
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor

Nüfus artış hızındaki düşüşü, çok konuşulacak bir nedene bağladı
Neymar Brezilya'yı karıştırdı

Ne yaptın sen Neymar? Tek hareketiyle koca ülkeyi karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için Erdoğan müjdeyi verdi
Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum

Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.