Muazzez Abacı'nın ölüm haberini galada öğrenen Burcu Biricik dondu kaldı

Türk Sanat Müziği'nin efsane ismi Muazzez Abacı'nın hayatını kaybettiği haberi sanat ve medya dünyasında büyük yankı uyandırırken, acı haberi en sarsıcı şekilde öğrenen isimlerden biri de ünlü oyuncu Burcu Biricik oldu. Bir film galasına katılan Biricik, kırmızı halıda basın mensuplarıyla sohbet ettiği sırada gazetecilerden, "Muazzez Hanım'ı da kaybettik, neler söylemek istersiniz?" sorusunu duydu.

YÜZÜNDEKİ ŞOK KAMERALARA YANSIDI

Soruyu duyar duymaz bir anda donup kalan, gözleri büyüyen ve şaşkınlık yaşayan Biricik'in tepkisi objektiflere yansıdı. Birkaç saniye boyunca ne söyleyeceğini bilemeyen oyuncu, kendisini toparladıktan sonra güçlükle konuşabildi. Ünlü oyuncu, yaşadığı şoku gizleyemediği o anlarda şu ifadeleri kullandı, "Hiç haberim yoktu… Hasta olduğundan bile haberim yoktu. Çok üzüldüm. Başımız sağ olsun."

MENAJERİ ACI HABERİ DUYURMUŞTU

Geçen ekim ayında kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olan ve stent tedavisi uygulanan usta sanatçı Muazzez Abacı'nın vefatını, menajeri Taner Budak duyurmuştu. Budak açıklamasında, "Sanatçımız Muazzez Abacı'yı 78. doğum gününde kaybettik. Sevgisi, güler yüzü ve güzel kalbiyle daima hatırlanacak" ifadelerine yer vermişti.