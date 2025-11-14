Muazzez Abacı'nın mal varlığı konuşulurken yakın dostundan açıklama

Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi Muazzez Abacı'nın vefatının ardından gündeme gelen servet iddiaları dikkat çekti. Uzun süredir Amerika'da yaşayan sanatçının Tuzla'da bir villa, Kuzguncuk ve Şişli'de daireleri olduğu, ayrıca bankada yüklü miktarda nakit, bir otomobil ve bir cipinin bulunduğu öne sürüldü. Bazı kaynaklarda Abacı'nın toplam mal varlığının yaklaşık 50 milyar lirayı bulduğu iddia edildi.

Bu spekülasyonlara en net yanıt, sanatçının yakın çevresinden geldi. Maksim Gazinosu'nun eski patronu ve Muazzez Abacı'nın yakın dostu olan Sacit Aslan, Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına telefonla bağlanarak iddialara açıklık getirdi.

"MÜMKÜN DEĞİL"

Aslan, Abacı'nın yalnızca bir kızı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Muazzez Abacı'yı 1975 yılında tanıdım. Vefatına kadar dostluğumuz sürdü. Son 5-6 yılda aktif bir sahne hayatı yoktu. Bahsedilen rakamlar hayal ürünü. 1 milyar 250 milyon dolardan söz ediliyor. Böyle bir para kazanmak bu meslekle mümkün değil."

Muazzez Abacı'nın cenazesi, vasiyeti gereği küçük yaşta kaybettiği babasının yanına defnedilmek üzere Ankara'ya götürülecek. 16 Kasım Pazar günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek veda töreninin ardından, 17 Kasım Pazartesi günü Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.