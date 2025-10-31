Muazzez Abacı'nın kalp krizi geçirdiği iddia edildi

Türk sanat müziğinin duayen ismi Muazzez Abacı, kalp krizi geçirdiği öne sürüldü. Ünlü söz yazarı Seda Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sanatçının sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Akay paylaşımında şu ifadeleri kullandı, "Canım Abacığıma, salı günü geçirdiği kalp krizi sonrasında stent takıldı. Tedavisi hastanede sürdürülüyor. Şükür, tedavisine normal odada devam ediliyor."

TEDAVİSİ HASTANEDE SÜRÜYOR

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle sahnelere ara veren Muazzez Abacı, yaklaşık dört yıldır psikiyatri uzmanı olan kızı Saba Abacı'nın yanında Amerika'da yaşamını sürdürüyor. Sanatçının, geçirdiği kalp krizi sonrası yapılan müdahalenin ardından genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sevenleri, usta sanatçıdan gelecek iyi haberleri beklerken, Muazzez Abacı'nın sağlık durumunun yakından takip edildiği belirtildi.