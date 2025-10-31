Haberler

Muazzez Abacı'nın kalp krizi geçirdiği iddia edildi

Muazzez Abacı'nın kalp krizi geçirdiği iddia edildi
Güncelleme:
Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı'nın kalp krizi geçirdiği iddia edildi. Ünlü sanatçıya stent takıldığı ve tedavisinin hastanede sürdüğü açıklandı. Söz yazarı Seda Akay, "Şükür, tedavisine normal odada devam ediliyor" diyerek Abacı'nın sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurdu.

  • Muazzez Abacı, salı günü geçirdiği kalp krizi sonrasında stent takıldı.
  • Muazzez Abacı'nın tedavisi hastanede sürüyor.
  • Muazzez Abacı, yaklaşık dört yıldır Amerika'da kızı Saba Abacı'nın yanında yaşıyor.

Türk sanat müziğinin duayen ismi Muazzez Abacı, kalp krizi geçirdiği öne sürüldü. Ünlü söz yazarı Seda Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sanatçının sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Muazzez Abacı kalp krizi geçirdi! Ünlü sanatçıya stent takıldı

Akay paylaşımında şu ifadeleri kullandı, "Canım Abacığıma, salı günü geçirdiği kalp krizi sonrasında stent takıldı. Tedavisi hastanede sürdürülüyor. Şükür, tedavisine normal odada devam ediliyor."

TEDAVİSİ HASTANEDE SÜRÜYOR

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle sahnelere ara veren Muazzez Abacı, yaklaşık dört yıldır psikiyatri uzmanı olan kızı Saba Abacı'nın yanında Amerika'da yaşamını sürdürüyor. Sanatçının, geçirdiği kalp krizi sonrası yapılan müdahalenin ardından genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sevenleri, usta sanatçıdan gelecek iyi haberleri beklerken, Muazzez Abacı'nın sağlık durumunun yakından takip edildiği belirtildi.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Sabahları aç karnına bir yemek kaşığı elma sirkesi suyla karıştırılıp içildiğinde, tıkalı damarları açıyor. Bunu sonunda tıpta onayladı.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
