Moskova'da Moda ve Güzellik Festivali Rüzgarı Esti

2 Eylül tarihleri arasında 'Moskova'da Yaz. Moda ve Güzellik Festivali'nin 5'incisi düzenlendi. Festival boyunca ziyaretçiler, sektör trendlerini ve kültürel etkinlikleri deneyimleme fırsatı buldu.

Festival kapsamında konuklar ücretsiz makyaj ve saç şekillendirme stantlarını ziyaret edip, kozmetik ve aksesuar pazarını gezme fırsatı bulurken, ayrıca ünlü makyaj sanatçılarının verdiği atölyelere de katılabildi. Bunun yanı sıra, her konuk, Rus kozmetik markasının sanatçıları tarafından yapılan profesyonel podyum makyajını deneyimledi. Festivalde, güncel ve trend konuların ele alındığı uzman konuşmalarını dinlemek isteyenler için açık bir söyleşi alanı da vardı.

Modaseverler, yerel tasarımcıların eserlerini sergilediği tasarım pazarını da ziyaret etti. Festival alanında doğal kumaşlardan yapılmış giysiler, el yapımı takılar, işlemeli çantalar, makyaj çantaları, aksesuarlar ve doğal güzellik ürünleri yer aldı.

Festival kapsamında tarihi Lev Tolstoy Evi Müzesi'nde de moda gösterisi düzenlendi. Bu özel defile, konuklara çağdaş modayı deneyimleme ve Rusya'nın zengin kültürel mirasıyla buluşma fırsatı sundu.

Ziyaretçiler, farklı kültürleri ve duyguları nasıl canlandırdığını anlatan özel kokular üzerine düzenlenen söyleşilere katılabildi. Konuklar, kişisel koku danışmanlığı alma ya da kendi özgün parfüm kompozisyonlarını yaratma şansına da sahip oldu. Festivalde, ziyaretçilerin sevdiklerine özel koku ile zenginleştirilmiş kartpostal gönderebildiği Kokulu Posta İstasyonu yer aldı.