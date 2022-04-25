Monica Bellucci... İTALYAN YILDIZ RÜZGAR GİBİ GEÇTİ!

Dünyaca ünlü yıldız Monica Bellucci önceki akşam tek kişilik "Maria Callas:

Mektuplar ve Anılar" oyunuyla Zorlu PSM sahnesinde hayranlarıyla buluştu.

İtalyan oyuncuyu izlemeye iş ve sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Bellucci, PIU Entertainment'in 10'uncu yılındaki özel etkinlikler kapsamında seyircinin karşısına çıktı.

Monica Bellucci, oyununda operanın efsane ismi Maria Callas'ı canlandırıyor.

Sanatçıya, Türk soprano Leyla Gencer'in biyografisi ve CD'si de hediye edildi.

Onur'a bu tarz çok yakışıyor

Hazar Ergüçlü, "Monica Bellucci hayranıyım. Onu, dünya gözüyle görmeye geldim'' dedi.

Oyuncu, yönetmen sevgilisi Onur Ünlü'nün çok konuşulan giyim tarzıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Onur'un giyim tarzına ben karışmıyorum. Kendisi seçiyor. İstediğini giyiyor. Bence çok da yakışıyor."

Yüzü kadar içi de güzel

Yılmaz Erdoğan, 2012 yılında Bahman Gobadi'nin yönettiği "Gergedan Mevsimi" filminde Monica Bellucci ile İstanbul'da kamera karşısına geçmişti.

Erdoğan, arkadaşını bu özel gecede yalnız bırakmadı ve "Dünyada bir daha Monica gibi bir insanın gelmeyeceğini çok iyi biliyoruz.

Yüzünün güzel olduğu kadar içi de çok güzel" dedi.

Düğün eylülde

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, "Eylül ayında İstanbul'da yapacağımız bir kır düğünüyle evleneceğiz" dedi.

Kerem Alışık ve oğlu Sadri Alışık'la poz verdi. Oyuncu, "Dünyanın en güzel kadınlarından biri. Zevkle, keyifle izleyeceğiz" dedi.

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