Miray Daner bikinili pozlarını paylaştı, göğüslerindeki detay dikkatlerden kaçmadı

Rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla adından söz ettiren Miray Daner, uzun süredir aşk yaşadığı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile ilişkisini bitirdi. Birkaç gündür özel hayatıyla gündemden düşmeyen oyuncu, tatil sezonunu açarak sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

TATİL POZLARINI PAYLAŞTI

Netflix'te yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinin çekimlerini tamamlayan Daner, yoğun iş temposuna ara vererek tatile çıktı. Güzel oyuncu 1,4 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından tatilinden kareleri yayınladı. Mavi bikinisiyle verdiği pozları paylaşan oyuncunun göğüs silikonlarını küçülttüğü ileri sürüldü.

"İLİŞKİMİZİ KONUŞARAK BİTİRDİK"

Önceki akşam düzenlenen bir etkinliğe katılan genç oyuncu Miray Daner, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oğulcan Engin ile ilişkisinin bittiğini doğrulayan ve ihanet iddiasını yalanlayan Daner,"İlişkinin bitme sebebi ihanet mi?" sorusuna "İlişkimizi sonlandırdık evet doğrudur. Ancak üçüncü kişilerle hiçbir alakası yok. Biz karşılıklı konuşarak böyle olmasının daha doğru olacağını düşündük. Anlaşarak bir ayrılık kararı aldık" cevabını verdi.