Ünlü oyuncu Mine Tugay yaz sezonunu böyle açtı

Başarılı oyuncu Mine Tugay, güzelliği ve formda görünümüyle yine gündem olmayı başardı. Havaların ısınmasıyla birlikte yaz sezonunu erkenden açan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı havuz videosu paylaşımıyla takipçilerini mest etti.

Doğal güzelliği, enerjik tavırları ve zarif duruşuyla beğeni toplayan Mine Tugay, yaz ruhunu ekran başındakilere şimdiden yaşattı. Yıllara meydan okuyan 46 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından "Açılış yapıldı" notuyla bir video yayınladı. Tugay, suyun soğuk olmasından şikayet etse de havuz keyfini sürdürdü.

Öte yandan; daha önce Gülbeyaz, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Öyle Bir Geçer Zaman Ki ve Medcezir gibi ses getiren yapımlarda rol alan sanatçı, şu sıralar ATV ekranlarında yayınlanan Can Borcu dizisinde seyirciyle buluşuyor.