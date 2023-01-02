Milli Voleybolcu Hande Baladın'ı Bunalıma Sokan Taciz! "korkudan Antrenmana Gidemiyorum"

Hande Baladın geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından taciz içerikli mesajlar almaya başladı. Birden fazla kullanıcıdan gelen aynı mesajları gören Hande Baladın, yaşadığı korku nedeniyle antrenmanlara gitmekte zorlandı.

Baladın, 'Seni seviyorum Handem, gidelim buradan. Benim olacaksın' mesajlarının artması üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Baladın, mesajları gönderen kullanıcının tespit edilip cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kullanıcının 31 yaşındaki son sınıf Hukuk Fakültesi öğrencisi Sergen G. olduğu anlaşıldı. Hesapların sahibi olduğunu kabul eden Sergen G. hakkında 'cinsel taciz ve kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Hande Baladın'ın şikayeti üzerine ifadesi alınan Sergen G., "Attığım mesajlar sonrası beni engellemedi. Attığım mesajlara karşılık gelen paylaşımlar yaptı. Benden hoşlandığını düşündüm" diye kendini savundu.