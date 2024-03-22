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Michael Jackson'ın oğlu Blanket, büyükannesini miras paralarını kullanmaması için mahkemeye verdi

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Michael Jackson'ın aile üyeleri karmaşık bir hukuki savaşın içine girdi.Jackson oğlu Blanket, büyükannesi Katherine'ın miras paralarını kullanmasını durdurmak için büyükannesini mahkemeye verdi.

Blanket , gerçek adıyla Bigi Jackson, büyükannesi Katherine'ın Michael'ın miras parasını bir önceki kararın temyizi için kullanmasına izin vermemesi için mahkemeden talepte bulundu.

Blanket ve büyükannesi, Jackson'ın mirasının vasiyetnamelerini gerçekleştirmek isteyenleri durdurmaya çalışıyordu ve bu, çok karşı oldukları devasa bir işlemle ilgiliydi.

Ele geçirilen belgeler olayın iç yüzü hakkında tam bilgi vermiyor ve olay örtbas edilmeye çalışılıyor. Ancak son haberlere göre, olayın Jackson'ın müzik kataloğunun yarısını 600 milyon dolara satmak için Sony ile yapılan anlaşma ile ilgili olduğu tahmin ediliyor.

Blanket, dava için karşı argümanlarını sunduklarını açıkladı ... ancak sonunda mahkeme onlara karşı karar aldı - görünüşe göre hukuki sorunu sona erdirdi.

Blanket, kendisi ve büyükannesinin anlaşmaya karşı argümanlarını sunduklarını ancak sonuçta mahkemenin onların aleyhine karar verdiğini ve görünüşe göre hukuki meseleyi sona erdirdiğini belirtti.

Ancak Katherine karara itiraz etmeye karar verdi... Blanket bu kararın hiçbir kısmını istemediğini ve daha da önemlisi babasının mirasının onun yasal faturalarını ödemesini istemediğini söylüyor. Bildiğiniz gibi o mirasın varisi... yani nakit onun için oldukça önemli.

Blanket, belgelerde açıkladığı gibi ... temyizin kazanma şansının az olduğunu ve aslında güven fonunun yararlanıcılarına devam eden mücadelenin gerçekten yararlı olmadığını düşündüğünü belirtti.

Blanket ayrıca, temyiz öncesindeki mücadeleden kaynaklanan makul avukat ücretlerini Katherine'a vermesi için mahkemeden en iyi kararı vermesini istedi .

Michael Jackson'ın oğlu Blanket, büyükannesini miras paralarını kullanmaması için mahkemeye verdi

Michael Jackson'ın oğlu Blanket, büyükannesini miras paralarını kullanmaması için mahkemeye verdi

Michael Jackson'ın oğlu Blanket, büyükannesini miras paralarını kullanmaması için mahkemeye verdi

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

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