Metin Şentürk, kardeşi Bayram Şentürk'ü son yolculuğuna uğurluyor
Güncelleme:
Metin Şentürk, uzun süredir kanser tedavisi gören kardeşi Bayram Şentürk'ü kaybetti. Ünlü sanatçı, kardeşini bugün Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlayacak.

Ünlü sanatçı Metin Şentürk'ün kardeşi Bayram Şentürk, 11 aylık kanser mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Şentürk, kardeşini bugün Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlayacak.

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Metin Şentürk, kardeşi Bayram Şentürk'ün vefatıyla büyük bir acı yaşadı. Yaklaşık 11 aydır kanser tedavisi gören Bayram Şentürk, tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Metin Şentürk, acı haberi sosyal medya hesabından "Ailemizin kıymetlisi Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur" sözleriyle duyurdu.

Kardeşi Bayram Şentürk için bugün öğle namazını takiben Fatih Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Ardından Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek.

DUA ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Metin Şentürk, kardeşinin hastalığını geçtiğimiz Temmuz ayında ilk kez kamuoyuyla paylaşmış ve sosyal medyada yayımladığı duygusal bir video ile takipçilerinden dua istemişti. Videoda, kardeşinin durumunun ağırlaştığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı, "11 aydır kardeşimle birlikte kanser gibi zorlu bir hastalığa karşı direniyoruz. Şu an hastanedeyiz, acıları oldukça yoğun. Ben duanın gücüne inanan biriyim. Bu yüzden siz dostlarımdan, kardeşimin bu ağır süreci daha az acıyla atlatabilmesi için dua rica ediyorum."

