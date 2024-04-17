Üye Girişi
Haberler

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kayıp annesini bulmak için Müge Anlı'nın yayınına çıktı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Usta sanatçı Metin Akpınar'ın evlilik dışı birlikteliğinden dünyaya gelen ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, bir süredir ulaşamadığı annesi Suphiye Orancı'ya ulaşmak için Müge Anlı'nın yayınına çıktı.

"ANNEMİN ÜNLÜ ARKADAŞLARI OLUNCA HİKAYE BAŞLAMIŞ"

Küçük yaşta evlatlık verilen Nebioğlu, annesini 2007 yılında bulduğunu, en son da 2010 yılında telefonla konuştuğunu söyledi. Annesinin hayatta olduğunu söyleyen genç kadın, Almanya'da yaşadığını belirtti. Canlı yayında yaşananları anlatan Nebioğlu, şunları söyledi: "Annemi, annesi ünlü etmek istemiş. Annem de İbrahim Tatlıses ile oynamış hatta. Ünlü arkadaşları olmuş ve böylece bu hikaye başlamış. Annem o camianın içine böyle girdiğini anlattı."

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kayıp annesini bulmak için Müge Anlı'nın yayınına çıktı

"ANNEM AŞK YAŞADIKLARINI SÖYLEDİ, BABAM 'TEK GECELİK' DEDİ"

"Annemle babamın teknede tanıştığı söyleniyor ama değil. Umarım kendisi çıkar anlatır. Annem bana farklı bir hikaye anlattı ama babam 'Bir gecelik ilişki' dedi. Kimse doğruyu söylemiyor. Annem bir trafik kazasında tanıştıklarını söyledi. Annem bana 'Babanız beni hastaneye götürdü ve iki tane çocuğumun olduğunu biliyordu' dedi. Bana o zaman babamın ismini vermemişti. Annem bana kısa süreli bir aşk yaşadıklarını söylemişti. Babamın tek gecelik ilişki açıklamasını kabul etmiyorum. Eşini de mağdur etmiş ama bizim mağdur olduğumuz kadar kimse olmadı."

Duygu Nebioğlu, sözlerinin devamında annesinin kendisine "Babanı bulursan beni kaybedersin" dediğini de söyledi.

NE OLMUŞTU?

63 yıldır Göksel Özdoğdu ile evli olan Metin Akpınar'ın 36 yıl önce yaşadığı birliktelikten ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Babalık davası açan Duygu Nebioğlu kazanırken ikizi Sevgi Nebioğlu'nun davası devam ediyor. Kızlarının ortaya çıkmasıyla bir açıklama yapan Metin Akpınar, evlatlarını kabul ederek "Tek gecelik bir ilişkiydi. Eşimden özür dilerim. Hayat geriye doğru akmıyor" demişti.

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kayıp annesini bulmak için Müge Anlı'nın yayınına çıktı

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Duygu Nebioğlu Metin Akpınar Müge Anlı Ünlüler Televizyon Magazin Yaşam Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title