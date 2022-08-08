MESAM ve MSG'den KENAN DOĞULU KONSERİNE TELİF BASKINI!

POLİS BASKIN YAPTI

MESAM ve MSG temsilcisi Avukat Umay Neva Kaya, polis nezaretinde Kenan Doğulu'nun konser verdiği alana geldi.

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) ve Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) adına polislerle birlikte gelen Avukat Kaya, umuma açık alanlarda müzik kullanımı için yasal olarak alınması gereken izni almadan ve meslek birlikleri ile herhangi bir lisans sözleşmesi yapmaksızın canlı konser etkinliği düzenlediği gerekçesi ile konseri düzenleyen organizatörlere baskın yaptı.

MESAM ve MSG temsilcisi Avukat Umay Neva Kaya ve gözlemci, konseri düzenleyen organizatörler eşliğinde tespit yaptı.

"MAHKEME KARARIYLA BURADAYIZ"

Avukat Umay Neva Kaya, "Burada mahkeme kararı ile tespit gerçekleştirmek için bulunuyoruz.

Bu gerçekleştireceğimiz etkinliğin sanatçı ve müzisyenlerle hiçbir ilgisi yoktur.

Bizim burada asıl muhatabımız bu organizasyonu gerçekleştiren organizasyon şirketidir" dedi.

Tespitler yapıldıktan sonra polis konser alanından ayrıldı.

Kenan Doğulu da sahneye çıkarak şarkılarını söyledi.

Konserine geçtiğimiz yaz çıkardığı hit parçası "Bumaya" ile başlayan Kenan Doğulu, "İlk Adımı Sen At", "Yosun" gibi hitlerinin yanı sıra "Tencere Kapak" ve "Kandırdım"ın da içinde bulunduğu sevilen parçalarını seyircileri ile hep bir ağızdan söyledi.

Konserini alkışlar ile sonlandıran Doğulu, yoğun istek ve alkışlar üzerine bis yaparak "Susma" şarkısını sevenleri için tekrar seslendirdi.

Kenan Doğulu, konserde giydiği Jaquette by Elvan Tığlıoğlu tasarımı kıyafetiyle adeta göz kamaştırdı.