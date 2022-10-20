Merve Oflaz'ın kasık dekoltesi için 'Cinsel organın görünecek' yorumuna bomba yanıt

Ünlü oyuncu Merve Oflaz'ın katıldığı defilede tercih ettiği kasık dekolteli pantolon çok dikkat çekti. Pantolona ilişkin bir takipçinin yaptığı "Az daha açık olsa cinsel organı görünecek" yorumu ise spiker Hande Sarıoğlu'nu sinirlendirdi. Sarıoğlu bu kişiye, "Hadi naş edep abidesi seni" diye yanıt verdi. Sarıoğlu bir başka kişiye ise "Sen önce göbeğini götür" sözleriyle çıkıştı.

Survivor'daki performansından sonra Arka Sokaklar'da gösterdiği başarılı oyunculukla da adından söz ettiren Merve Oflaz, son olarak ilginç bir konuyla gündeme geldi. Katıldığı defilede kasığının bir kısmını açık bırakan pantolan tercih eden Oflaz, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

TEPKİ GÖSTERENLERE YANIT VERDİ

Spiker Hande Sarıoğlu Oflaz'ın pozlarını görünce "Karın kasları yıkılıyor. Öyle kasların olursa o pencereye güneşlik takıp kapatmaya çalışmazsın" dedi. Hande Sarıoğlu, bu iltifatı üzerine bir takipçisinin Oflaz için "Az daha ön bölgesi görünecek" yorumu yapılmasına çok sinirlendi. Sarıoğlu şahsa yönelik, "Hadi naş edep abidesi seni" diye yanıt verdi.

İşte Oflaz'ın pozu ve o diyalog: