Merve Boluğur, sevgilisi DJ Mert Aydın'dan evlilik teklifi aldı

Bir süredir DJ Mert Aydın'la mutlu bir birliktelik yaşayan Merve Boluğur, sevgilisinden evlilik teklifi aldı. Boluğur, teklifi kabul ettiğini sosyal medya hesabından "I said yes kocam" notuyla paylaştığı fotoğrafla hayranlarına duyurdu.

Ekranlardan uzak kalmasına rağmen magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Merve Boluğur, bir süredir birlikte olduğu DJ Mert Aydın'dan evlilik teklifi aldı.

"I SAID YES KOCAM"

Sevgilisinin sahilden drone ile gelen yüzükle yaptığı teklife Merve Boluğur ise "Evet" dedi. Boluğur, teklifi kabul ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı fotoğrafla hayranlarına duyurdu. Ünlü oyuncu, paylaştığı fotoğrafa "I said yes kocam" notunu düştü.

2017'DE BOŞANMIŞTI

Merve Boluğur, 2015 yılında görkemli bir törenle şarkıcı Murat Dalkılıç ile dünyaevine girmiş ancak 2017 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.