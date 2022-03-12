Menajerine kalça hareketi yapan Gülşen'e Yeliz Yeşilmen'den çok konuşulacak yorum: Parayı veren şaplak atıyor - Haberler

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Menajerine kalça hareketi yapan Gülşen'e Yeliz Yeşilmen'den çok konuşulacak yorum: Parayı veren şaplak atıyor

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Bir konserinde erkek arkadaşının kucağına oturduğu görüntüden dolayı günlerce konuşulan Gülşen'in bu sefer de sahnede davulcuya para veren menajerine yaptığı kalça hareketi konuşulmaya başladı. Gülşen'in görüntüsünü izleyen Yeliz Yeşilmen ise "Parayı veren popoya şaplak atıyor" yorumunu yaptı.

Sahne kostümlerinin yanı sıra konserlerindeki hareketlerinden dolayı da gündem olmaya devam eden Gülşen, geçtiğimiz günlerde seyirciler arasında şarkı okuduğu esnada bir erkek arkadaşının kucağına oturdu. Gülşen'in hamlesiyle şaşkına dönen arkadaşı da şarkıcının kalçasına vurdu. Bu görüntüsüyle tepki çeken Gülşen'in bir videosu daha ortaya çıktı.

MANAJERİNE KALÇA SALLADI

Tony Avlar Instagram hesabında yer alan videoda, Gülşen sahnede şarkı okurken menajeri de orkestra ekibine bahşiş veriyor. O esnada ikilinin yanına gelen Gülşen ise menajerine arkasını dönerek kalçasını sallıyor.

Menajerine kalça hareketi yapan Gülşen'e Yeliz Yeşilmen'den çok konuşulacak yorum: Parayı veren şaplak atıyor

YELİZ YEŞİLMEN'DEN SERT TEPKİ

Gülşen'in bu videosu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken en çarpıcı yorum da şarkıcı Yeliz Yeşilmen'den geldi. Gülşen'i eleştiren Yeşilmen, "Yani gerçekten artık Gülşen görmekten sıkıldık onun hayatı onun seçimleri kocası da buna izin veriyor bizlere ne yani. Şov seviyor şov yapıyor ama tabi ki bu birazcık parayı veren popoya şaplak durum olmuş" ifadelerini kullandı.

Menajerine kalça hareketi yapan Gülşen'e Yeliz Yeşilmen'den çok konuşulacak yorum: Parayı veren şaplak atıyor

Menajerine kalça hareketi yapan Gülşen'e Yeliz Yeşilmen'den çok konuşulacak yorum: Parayı veren şaplak atıyorYeliz Yeşilmen

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Yeliz Yeşilmen, Gülşen, Magazin, Haberler

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Yorumlar (11)

Elif Gül:

Gülşen seni edepli olmaya davet ediyorum

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frkn_krcn_16:

Başımıza taş yağacak Allah'ım sen ıslah et bunları. ??

Cevap Yaz 6 48 Yayından Kaldır
Şakir Karul:

Pandemi döneminin zararını işlerin açılmasının intikamını alıyorlar.

Cevap Yaz 3 35 Yayından Kaldır
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