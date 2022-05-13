Melis Sezen'in kıyafetini eleştiren vekil Ahmet Çakar'a bir tepki de Yeşim Salkım'dan geldi

Eski MHP'li vekil Ahmet Çakar, katıldığı canlı yayında Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Melis Sezen'in geçtiğimiz aralık ayında katıldığı ödül töreninde giydiği dekolteli elbisesini eleştirdi. Sözlerinden sonra sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Çakar'a bir tepki de şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım'dan geldi.

"GÖĞÜS DEKOLTESİ AÇIK, SÜTYEN YOK"

Çakar, Melis Sezen'in kıyafeti için "Geçen gün onları bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş" ifadelerini kullandı.

YEŞİM SALKIM: AL SANA SÜTYEN

Eski vekil sözlerinden dolayı sosyal medyanın gündemine yerleşti. Çakar'a Hazal Kaya, Ayşegül Aldinç, Bige Önal ve Burcu Biricik'in ardından bir tepki de Yeşim Salkım'dan geldi. Instagram'dan hesabından yıllar önce dekolteli elbisesiyle çektirdiği fotoğrafı paylaşan ünlü isim, "Al sana sütyen" dedi.